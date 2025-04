Desde su fundación en 1983, Hamburguesas El Corral se ha consolidado como una de las cadenas de restaurantes más queridas y emblemáticas de Colombia, marcando el paladar de generaciones con su filosofía “Anti-Fast Food” (anti comida rápida) y su apuesta por la calidad.

(Vea también: Querido restaurante no va más en Bogotá: cerró sus puertas y quedaba cerca del Andino)

Recientemente, y para sorprender a sus clientes, la cadena de restaurantes lanzó sus nuevos ‘corralazos Smash’, productos que se caracterizan por ser “aplastados y apachurrados”.

Acá, el video donde los muestran:

Critican a El Corral por sus hamburguesas ‘Smash’

No pasó mucho tiempo para que creadores de contenido que comparten su opinión sobre diferentes restaurantes reaccionaran. Uno de ellos fue el usuario ‘dqbillos’ en TikTok, quien aseguró sentirse preocupado por lo que halló en las nuevas hamburguesas.

“El Corral, me preocupas y tenemos que hablar. Esto no es una queja, pero creo que pueden mejorar. Hace un tiempo probé su hamburguesa ‘Smash’ y no me fue bien […]. Esperaba una mejora, pero no fue así”, dijo en un video compartido en la mencionada red social.

Aunque el joven destacó el pan “bien tostado”, el buen sabor de la cebolla y la buena atención al cliente que recibió, no se guardó las críticas respecto a ingredientes como el queso y la carne.

“Los pepinillos tienen buena intención, pero no aportan ni textura ni sabor. El queso no está bien derretido y, lo más importante, la carne, al no tener bordes crujientes, carece de sabor. Tampoco es jugosa… definitivamente podría ser mejor”, agregó el usuario.

Acá, el video donde el joven expresó su preocupación:

#Smash #Hamburguesa #Cali #Colombia ♬ sonido original – dqbillos @dqbillos El Corral, me preocupas y tenemos que hablar📍. Segundo Review Hamburguesa Smash De El Corral ¿Estás de acuerdo con mi opinión ? @El Corral Hamburguesa que pedí Dualisima Smash 20 900 COP / 5.10 USD Para mi, una hamburguesa que podría mejorar Calificación 4/10 Siéntete libre de compartir tu opinión 100% honesta sobre éste lugar en los comentarios. #SmashBurger

Pero allí no quedó todo, pues el creador de contenido, que se dedica a compartir su experiencia después de visitar diferentes restaurantes, lamentó la situación que se ha presentado con los productos de El Corral, asegurando que han desmejorado con el paso del tiempo.

“Algo que me preocupa de El Corral es que la mayoría de comentarios de mi primer video decían prácticamente lo mismo: que El Corral era muy bueno, pero que de un momento a otro dejó de serlo. Debo confesar que pienso igual. Seguiré yendo a El Corral porque es una marca que aprecio, pero no los podría recomendar”, concluyó en su publicación.

¿Cuánto valen los nuevos corralazos ‘Smash’ de El Corral?

De acuerdo con los precios publicados en la página web del restaurante, los valores son los siguientes:

Callejera Smash: 19.900 pesos (sin combo)

Esta es una hamburguesa de dos carnes de res de 60 g con salsa BBQ, una tajada de queso tipo americano, papa callejera y salsa ‘smash’ en pan tipo brioche.

Dualísima ‘Smash’: 20.900 pesos (sin combo)

Esta es una hamburguesa de dos carnes de res de 60 gr con salsa BBQ, queso americano, cebolla grillé, pepinillos y salsa ‘smash’ en pan brioche.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de El Corral – Hamburguesas y Malteadas (@elcorraloficial)

¿Cuál es la historia de El Corral?

El Corral abrió sus puertas en 1983, cuando Pablo Emilio Bueno y Guillermo Calderón decidieron crear una hamburguesería que se diferenciara por su autenticidad. Su primer local, ubicado frente al túnel de la Universidad Javeriana en Bogotá, atrajo rápidamente a un público joven con hamburguesas preparadas al momento, frescas y con un sabor único.

En pocos años, el éxito de su fórmula los llevó a consolidarse en la capital y a soñar con una expansión mayor. La clave estaba en la calidad de los ingredientes, la atención al detalle y un ambiente acogedor que invitaba a los comensales a disfrutar sin prisas.

La década de los 90 marcó un punto de inflexión para El Corral. La llegada de gigantes internacionales como McDonald’s y Burger King al mercado colombiano supuso un desafío, pero también una oportunidad para destacar.

La cadena comenzó a abrir locales en ciudades como Medellín, Cali y Barranquilla, consolidándose como un referente nacional.

Lee También

Para enfrentar la creciente competencia, en 2001 El Corral lanzó Corral Gourmet en el Centro Comercial Atlantis de Bogotá. Esta nueva línea ofrecía una experiencia más sofisticada, con un menú ampliado que incluía entradas, ensaladas, desayunos, postres y bebidas alcohólicas, manteniendo la esencia de la marca.

En 2014, el crecimiento exponencial de El Corral llamó la atención del Grupo Nutresa, un conglomerado líder en alimentos procesados. En una operación valuada en 830.000 millones de pesos, Nutresa adquirió el 100 % de las acciones de Aldage Inc., la holding panameña propietaria de El Corral.

Esta compra incluyó 340 puntos de venta y una plantilla de 4.500 empleados, consolidando a Nutresa como líder en el sector de restaurantes en Colombia.

¿Quiénes son los dueños de El Corral?

En 2024, El Corral vivió un nuevo cambio de manos luego de un acuerdo histórico. El Grupo Gilinski, liderado por Jaime Gilinski, y el fondo árabe IHC Capital Holdings tomaron el control del Grupo Nutresa, incluyendo a El Corral, tras una serie de Ofertas Públicas de Adquisición (OPA) iniciadas en 2021.

Este movimiento, valorado en cerca de 11.000 millones de dólares, marcó el fin del dominio del Grupo Empresarial Antioqueño (GEA) sobre Nutresa y abrió una nueva era para la cadena.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.