El excandidato presidencial optó por difundir una imagen estadística, del Dane, que muestra la tasa de ocupación de su administración, cuando fue alcalde de Bogotá entre el 2012 y el 2015.

Sobre las cifras que mostró Petro hay detalles, pues un boletín técnico del Dane de marzo de 2016, en el que analizó el mercado laboral por departamentos en 2015 muestra una tasa global de participación de 71,6 %, la tasa de ocupación fue 65,4 % y la tasa de desempleo fue 8,7 %.

Además, reseña que la tasa de subempleo objetivo para Bogotá fue 11,2 % y la de subempleo subjetivo 31,0 %. Cabe señalar que el Dane define el primero como “el simple deseo manifestado por el trabajador de mejorar sus ingresos, el número de horas trabajadas o tener una labor más propia de sus personales competencias”, mientras que el subempleo subjetivo “comprende a quienes tienen el deseo, pero además han hecho una gestión para materializar su aspiración y están en disposición de efectuar el cambio”.

Todo a raíz de que el empresario, que creó una empresa de marroquinería que lleva su nombre, lo cuestionara por criticar que los más ricos aumenten sus fortunas, y le pidiera resultados porque “el resto es carreta barata”.

No obstante, muchos tuiteros, que estuvieron atentos a la respuesta de Petro y vieron su publicación, criticaron que Petro mostrara el trabajo que generó con dinero público y no con el propio como consideran lo hace Hernández.

“Tu no generas empleo”, le dijeron en Twitter, entre otras respuestas:

Le preguntaron qué empleos ha generado con sus recursos, no con los recursos públicos. Además, pagarle 150 mil millones a los delincuentes para que no roben no es generar empleo…

