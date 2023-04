El embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, confirmó en La W Radio que las negociaciones de la empresa Monómeros, que es de interés del Gobierno Nacional, ya estarían avanzando, teniendo en cuenta que el vecino país sirve de garante en los diálogos que se adelantan con el Eln y que son de prioridad para el presidente Gustavo Petro.

“La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo que estaban dispuestos a vender Monómeros, que estuvo descuidada durante mucho tiempo, por lo que en la actualidad no goza de su completa capacidad operativa. Estoy seguro que sería más rentable que la misma Ecopetrol”, señaló el embajador en la emisora.

Sin embargo, la venta de la empresa venezolana a Colombia no es un proceso tan fácil, pues el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, ha dicho que si existe esa posibilidad hay que evaluarla en los términos de las relaciones con Estados Unidos y las sanciones que tienen con Venezuela.

En Blu Radio, la periodista Paola Ochoa y la exministra María Consuelo Araújo hicieron un análisis en Blu Radio de la posible compra de esa compañía y las piedras en el camino que hay para que la adquisición sea una realidad.

“Esa es precisamente la duda del ministro si es a través de Ecopetrol la herramienta, porque se convertiría en la caja menor del Gobierno para la política alimentaria y agraria“, indicó inicialmente Araújo, sobre las dudas que hay de que se quiten las sanciones a Venezuela y se permita la vía libre a una negociación.

Algo que Ochoa no ve con buenos ojos y apuntó a que no cree que ese proceso llegue a un feliz término para el Gobierno de Petro: “Sinceramente, lo que ha garantizado la empresa es enfocarse en el tema energético, pero nada de eso va a pasar, la compra de Monómeros eso no se va a dar y menos por Ecopetrol porque cotiza en la bolsa de Nueva York”.