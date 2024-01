El Ministerio de Salud presentó una histórica demanda de acción popular contra 21 Entidades Promotoras de Salud (EPS) en una medida sin precedentes. Estas EPS fueron acusadas de comprometer el acceso a la seguridad social en salud y de no cumplir con los requisitos financieros establecidos por la Superintendencia de Salud. Este caso se destaca por su importancia crucial para el futuro del sistema de salud en Colombia.

El objetivo de la demanda es asegurar la adopción de todas las medidas necesarias para proteger los derechos e intereses colectivos y se busca evitar cualquier daño, poner fin a los peligros, amenazas y vulneraciones. Este paso sin precedentes refleja el compromiso del Ministerio de Salud con la integridad y la eficacia del sistema de salud en el país.

(Vea también: A Compensar, Sanitas y más EPS se les armó problema y usuarios podrían sufrir consecuencias)

Ana María Vesga, presidente ejecutiva de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), habló en Mañanas Blu, con Néstor Morales, sobre la demanda de MinSalud a 21 EPS.

La realidad es que venimos advirtiendo desde hace meses que la situación financiera del sector es insostenible, que estamos afrontando, tal vez una de las mayores crisis de sostenibilidad que haya tenido el sistema en los últimos años.

(Vea también: Afiliarse a EPS tendría cambio grande por plan que acaba estratos; los de 1 y 2 padecerán)

Esto se origina esencialmente en la insuficiencia de los recursos que se destinan para la salud a través de la UPC, pero también a los reiterados incumplimientos del Gobierno en el pago de los dineros

Además, contó cómo terminó la relación entre MinSalud y las EPS en el 2023 tras los señalamientos de esta cartera sobre los presuntos incumplimientos en el régimen por parte de las Entidades Prestadoras de Salud en cuanto a los indicadores financieros.

(Vea también: Pacientes de Sánitas, Sura, Nueva EPS y más reciben otra mala noticia: habrá problemón)

“Nos sorprende mucho que ésta sea la forma en la que el Ministerio quiera avanzar en un diálogo que debe ser principalmente técnico…han desestimado todos los pliegos que se han presentado desde la EPS para demostrar que la insuficiencia de la UPC Ha generado esta dificultad financiera y esta crisis que es una crisis sistémica. Lo que sentimos es que no haya ánimo dialogante, que no se quiere continuar en el sistema”, enfatizó.

(Vea también: Hombre se enloqueció en sede de Nueva EPS por ira contra funcionarios y causó estragos)

Resaltó que no dejarán de insistir en que la conversación sobre la sostenibilidad del sistema hay que darla “por el sistema y no por las EPS, por el sistema de salud”. Vesga también resaltó el caso de la dificultad con las reservas y dio a conocer los problemas en este tema.

“La reserva no es otra cosa que el ahorro, la provisión que usted va haciendo mes a mes para los servicios que usted presta o para los que no conoce, pero sabe que le van a llegar y que en teoría, la ley le dice que usted va reservando los recursos, va invirtiendo los recursos para que en el momento en que le llegan las facturas, pues usted paga.

(Vea también: EPS Sura mandó 2 nuevos mensajes sobre lo que va a pasar en 2024, ¿habrá cambios?)

Digamos que en el mundo ideal debería ser así, cuando a usted le alcanzan los recursos y cuando los recibe oportunamente de parte del Estado, pero si usted se gasta 110 y recibe 10, pues naturalmente su reserva no alcanza. Usted recibe los recursos con dos años de demora, como es hoy, que nos deben todavía plata del 2022, pues con mayor razón usted está haciendo un esfuerzo patrimonial, muchas veces soportado por su mismo patrimonio y o apalancado en sus proveedores, que le impide tener esa reserva”, enfatizó.

¿Cuánto le debe el Gobierno a las EPS?

Finalmente, indicó que no hay una retroalimentación por parte del Ministerio de Salud a todos los argumentos que las EPS le entregan y que sienten, desde el gremio, que no hay intención de trabajar con entidades prestadoras. Señaló que no cree que las diferencias se resuelvan por vía de demanda, teniendo en cuenta la deuda que tiene el Gobierno con las EPS.

(Vea también: Uribe sigue defendiendo EPS y las igualó con sistemas de salud de Canadá e Inglaterra)

“Hoy el Gobierno nacional le debe a las EPS 2.5 billones de pesos por concepto de presupuestos máximos y en lo que refiere a la UPC, pues el incremento en 12.01 por ciento, que hemos con inclusiones y con ahora la obligación de destinar el 5 por ciento a los equipos extramurales, pues pone el sistema en una situación de desfinanciamiento total”, concluyó.

Pulzo complementa

El gobierno colombiano enfrenta un desafío financiero significativo relacionado con la deuda acumulada hacia las Empresas Promotoras de Salud (EPS).

(Lea también: Afiliados a EPS Sura, Compensar y otras estarían en riesgo en 2024; dependerán de decisión)

Este endeudamiento ha impactado directamente en la capacidad de las EPS para cumplir con sus obligaciones financieras y prestar servicios médicos de manera efectiva.

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.