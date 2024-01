En las últimas horas, el Gobierno Nacional confirmó de cuánto será la Unidad de Pago por Capitación (UPC), valor que el Estado paga a las EPS para asegurar la atención de los colombianos.

Allí se estableció que el pago final sea de 1’444.086 pesos por persona, por año. Ese número es muy bajo de acuerdo con Acemi, gremio que congrega a las diferentes EPS del país.

Esto dijo la presidenta de Acemi:

Ana María Vesga, presidenta de ese gremio, indicó que el dinero no es suficiente y que de esta forma se agrava un problema financiero que ya viene de tiempo atrás.

“Cada punto de la UPC en nuestro sistema representa cerca de 760.000 millones de pesos. Si nos quedamos 4 o 5 puntos por debajo de ese incremento necesario, quiere decir que el sistema al igual que en 2022 o 2023 va a estar deficitario en cerca de 3 billones de pesos para cada área”, añadió Vesga en Caracol Radio.

Añadió que espera que el Gobierno reconsidere ampliar las cifras de pagos a la UPC, ya que actualmente hay un hueco de unos 10 billones de pesos en la salud del país.

“Desde la academia y diferentes actores se había pedido al Ministerio [de Salud] que el aumento del 2024 corrigiera ese desfase que trae la UPC de años anteriores. El sistema está cargando un déficit cercano a los 10 billones de pesos. Con este leve aumento que tenemos este año, no solamente no se corrige sino que se profundizan las dificultades del sector. El dinero no alcanza y no alcanzará”, apuntó en esa emisora.

EPS en Colombia ven el futuro oscuro en nuestro país

La dirigente gremial añadió que la situación es compleja para las EPS y que cada vez se van más dificultades en materia de aseguramiento para los pacientes.

“Tenemos que hacer más cosas con la misma o menos plata. […] Hay que volver a las bases técnicas del cálculo de la UPC y hacer los ajustes que se requieren. Pero nos da miedo que vayamos a tener una dificultad mayor. En estas co0ndiciones, para las EPS es imposible mantener el aseguramiento financiero del sistema”, apuntó.

Algunas EPS ya han anunciado que dejarán de ofrecer diferentes planes complementarios de salud para sus nuevos clientes en todo el país.

