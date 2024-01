El proceso de desindexación de cuotas moderadoras en EPS que ya había sido adelantado hace varias semanas, y que es liderado por el Gobierno Nacional, continúa marcando cambios significativos en los costos de salud para los colombianos. Según información reportada por El Tiempo, este ajuste impactará directamente en las tarifas que los usuarios deberán asumir al acceder a servicios médicos en 2024.

De acuerdo con el Ministerio de Salud, se establecen nuevas cuotas moderadoras basadas en los ingresos de los ciudadanos. Aquellos que ganen menos de dos salarios mínimos, equivalentes a 2,6 millones de pesos, deberán abonar una cuota de 4.500 pesos. Para quienes perciban entre dos y cinco salarios mínimos, el costo será de 18.200 pesos, mientras que aquellos con ingresos superiores a 6,5 millones de pesos pagarán 47.700 pesos.

En el ámbito de la salud, los valores de copagos para beneficiarios de cotizantes también experimentan ajustes. El porcentaje que deben asumir también varía según el nivel de ingresos, con topes máximos establecidos para eventos o servicios específicos.

Beneficiarios de los cotizantes que ganen menos de 2,6 millones de pesos deberán pagar el 11,50 % del valor del servicio que requieran.

Beneficiarios de los cotizantes que ganen entre 2,6 millones de pesos a 6,5 millones de pesos deberán pagar el 17,30 % del valor del servicio que requieran.

del valor del servicio que requieran. Beneficiarios de los cotizantes que ganen más de 6,5 millones de pesos deberán pagar el 23 % del valor del servicio que requieran.

Según El Tiempo, los topes máximos de copagos por eventos como cirugías o hospitalizaciones serán de 337,999 pesos, 1’354.351 pesos y 2,708,700 pesos, según las mismas bases salariales mencionadas anteriormente.

Es importante destacar que, a pesar de la desindexación, aún persisten algunos incrementos vinculados a la inflación, como en los casos de arriendos y peajes, pero se ha tomado la decisión de desindexar varios bienes y servicios para evitar que la inflación se coma el aumento del salario mínimo.

Luego de que se confirmara el aumento del salario mínimo en un 12,03 %, llevando el pago a 1’300.000 pesos mensuales, lo que provocó varias molestias en el sector empresarial, principalmente.

En los últimos años, el Gobierno ha tomado la decisión de desindexar del aumento del salario mínimo varios bienes y servicios. Desde el 2023 habían más de 100 productos que no subían de la misma manera, sino que lo hacían con la UVT (Unidad de Valor Tributario) o la UVB (Unidad de Valor Básico).

Par este 2024, la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, anunció la desindexación de 88 bienes y servicios“que sin duda son fundamentales para la calidad de vida de las familias y trabajadores y que fueron consenso en la comisión de concertación”, dijo.

Esto no significa que no suban de precio, pues sí lo harán, pero no con el 12 % que subió el mínimo.

