Ciudadanos denunciaron mal servicio en dispensadora de medicamentos de Armenia, según testimonios, han tenido que esperar más de 8 horas para reclamar su medicina.

José María Pareja, afiliado de la Nueva EPS, manifestó que la atención para reclamar sus medicamentos ha sido de pésima calidad, pues “llegué desde las 8 de la mañana a Audifarma y ya van a ser las 4 p. m. y nada que me atienden”.

El afectado tenía el turno 261, y pasadas las 4 p. m. estaban atendiendo al turno 189, por lo que aún le quedaba un largo rato aguardando para ser atendido, “yo puedo esperar hasta las 5:30 p. m., porque más tarde me deja el bus y yo vengo desde Génova para reclamar las pastas”.

Así mismo, Pareja debe asistir mensualmente a la dispensadora para poder tratar su enfermedad de los ojos, por lo que le preocupa la baja calidad que están prestando a los pacientes. Aseguró que “yo esta mañana vi viejitos que tuvieron que irse porque ya no podían esperar más, vi una señora que se desmayó, entonces está preocupante la situación”.

De acuerdo con la dispensadora de medicamentos Audifarma, se unieron 2 CAF o Centros de Atención Farmacéutica, que son los encargados de suministrar al paciente los medicamentos recetados por médicos de las EPS que tienen convenio con la dispensadora, de allí que en los últimos días la atención para reclamar fármacos esté sobresaturada.

Además, Salud Total, Nueva EPS, Compensar, Mutual Ser, entre otras, son las EPS que tienen convenio con la dispensadora de fármacos, lo que explica que miles de personas dependan de sus servicios. Clara Buitrago, otra de las afectadas, dijo que lo más viable sería abrir un nuevo centro de atención para descongestionar el único que se tiene.

“Yo llevo ya 6 horas esperando que me atiendan y tengo que hacer otros trámites, entonces yo creo que perdí el tiempo aquí porque me tengo que ir ya para que no pierda el día, antes este servicio no era así pero no sé por qué empeoró tanto”.