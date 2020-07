green

Así lo determinó la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), que en los últimos días informó que la marca Gomitas Trululu Pingüinos no logró su registró porque se podría confundir con la marca ponqués Pingüinos, de Bimbo.

Según el diario Asuntos Legales, la solicitud de registro de marca fue presentada por Borgynet International Holdings Corporation, propietario de las famosas gomitas en Colombia, pero la SIC decidió a favor de Bimbo, que defendió dos marcas en las que incluía el nombre del animal como distintivo de otros productos.

“La marca solicitada Gomitas Trululu Pingüinos reproduce en su totalidad las marcas pingüinos y gomilocas pingüinos previamente registradas y solicitadas por Grupo Bimbo para la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza”, afirmaba el argumento de Bimbo, citado por ese mismo medio.

Sumado a esto, la SIC determinó que tanto las gomitas como los ponqués de esa misma marca tenían un impacto similar y la recordación se centraba en el Pingüino.

“Se puede presentar la sustitución entre los productos de las marcas registradas Pingüinos y Gomilocas Pingüinos y la marca objeto de la oposición Gomitas Trululu Pingüinos, pues en los dos casos se trata de productos de confitería”, añadió la oposición.

Finalmente, el ente regulador concluyó que ambos signos se podrían confundir y dio ganador a Bimbo. En ese sentido, la marca Gomitas Trululu Pingüinos no se podrá registrar, lo que no significa que los productos y las famosas gomas no puedan seguir distribuyéndose en Colombia, ya que solo es una de las tantas opciones que ofrece en el mercado.