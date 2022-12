«En el tema de los fertilizantes he dicho que estamos dispuestos a todo, incluso a comprar Monómeros y ampliarlo significativamente«, expresó el ministro José Antonio Ocampo.

(Lea también: Precio de gasolina, asusta en Colombia: cómo elegir un carro que le ayude a ahorrar plata)

Ante estas afirmaciones, que se hicieron en el Congreso 90 de la Federación Nacional de Cafeteros, precisamente, el gerente general de la agremiación, Roberto Vélez, dio su opinión.

“Claro que nos suena. Claro que a uno le tiene que sonar algo que le abarate el costo de los fertilizantes”, resaltó el dirigente gremial.

(Lea también: Minhacienda revive fantasma que muchos creían enterrado: vendría antes de la reforma 2023)

No obstante, agregó que no lo ve muy factible en el corto plazo. “Esa sería una medida al mediano plazo porque eso tiene que venir acompañado de una producción de gas. Eso no viene solo con la compra de Monómeros”.

Según el gerente de los cafeteros en el país, hay que ir analizando el tema.

Monómeros, es una firma de origen venezolano, radicada en Colombia en la ciudad de Barranquilla, que pertenece al grupo Petroquímica de Venezuela, filial de Pdvsa.

En el noveno mes de este año el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro había recuperado el control de la Junta Directiva de la empresa, que en años anteriores estuvo bajo el control de Juan Guaidó, quien se autoproclamó como presidente interino de ese país en 2019.

Lee También

De la compañía también hay que mencionar que a finales de octubre la Superintendencia de Sociedades de Colombia aceptó el desistimiento de Monómeros de su solicitud de acogerse a un proceso de insolvencia, que había presentado a comienzos del mismo mes.

De acuerdo con el ente de control, la sociedad Monómeros Colombo Venezolanos S.A. presentó esta petición, lo que le quita la posibilidad de negociar con acreedores, proveedores, clientes y trabajadores para llegar a un acuerdo extrajudicial.