Este lunes, Edwin Palma, viceministro de Relaciones Laborales e Inspección de Colombia señaló que los trabajadores de General Motors fueron expulsados de su lugar de trabajo, lo que no sería autorizado por la ley.

“Los trabajadores de General Motors manifiestan que fueron expulsados de sus sitios de trabajo lo que se configuraría en un cierre patronal no autorizado por la ley. En estos momentos hay inspectores/as en la sede de la compañía para corroborar tal situación. Convocaremos diálogo social pero sobre la base que la empresa tiene que respetar la ley laboral”, afirmó.

El Ministerio del trabajo, anunció la semana pasada que como uno de sus deberes misionales garantizará la protección de los derechos laborales de las y los trabajadores de la ensambladora de vehículos, General Motors en Colombia y además tendrá un riguroso seguimiento para que se cumpla con el debido proceso.

“Para el ministerio del trabajo y como Gobierno Nacional estamos comprometidos con la defensa de los derechos laborales, por esta razón he dado la instrucción a la dirección de Inspección Vigilancia y Control, de adelantar una serie de visitas a la planta para inspeccionar las condiciones laborales y verificar que se cumplan con los estándares exigidos por la ley”, explicó la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez Ríos.

Palma también señaló en su momento que “hemos sido informados por los medios de comunicación que la empresa ha solicitado al ministerio una autorización de despido colectivo para prescindir de 600 trabajadores. Ese proceso surtirá su trámite conforme a la ley pero sin perjuicio de el, citaremos a las partes para revisar la situación y eventuales salidas distintas al resultado del proceso administrativo. Pedimos a la empresa no abusar de su posición para forzar a retiros “voluntarios” y a los trabajadores, sindicalizados o no, a que denuncien si son objetos de presiones y a no caer en ellas. Sin alarmas, esto es algo que apenas inicia”.

General Motors reveló cambios clave en sus operaciones en Colombia y Ecuador, para garantizar que la compañía este mejor posicionada para ofrecer sus vehículos y tecnologías más avanzadas a los clientes.

Las operaciones en Colombia y Ecuador realizarán la transición a un modelo de compañías nacionales de comercialización, para así respaldar el lanzamiento de vehículos de próxima generación, incluido un portafolio de clase mundial, soportado por una experiencia excepcional para el cliente y servicios posventa.

Las operaciones de fabricación cesarán en la planta de Colmotores de Colombia y el proceso de desmontaje comienza hoy con un equipo reducido. En la planta de OBB en Ecuador la fabricación cesará a finales de agosto de 2024.

La transformación de las operaciones a empresas nacionales de comercialización de vehículos y servicio postventa tiene como objeto responder a los desafíos de la creciente fragmentación de los mercados, así como la subutilización de las plantas de Colmotores y GM OBB. La planta de Colmotores está operando al 9 % de su capacidad instalada y GM OBB está operando al 13 %.

La empresa comprende el impacto que esta decisión tendrá en los empleados afectados y los apoyaremos durante su transición. General Motors mantendrá su presencia histórica en Colombia y Ecuador a través de su marca Chevrolet y su sólida red de empresas y negocios como GMICA-Isuzu, GM Financial y Chevyplan, así como sus socios comerciales, su amplia red de concesionarios y los servicios de conectividad de OnStar.

“Las acciones que anunciamos hoy son fundamentales para garantizar que estemos mejor posicionados para ofrecer a nuestros clientes los vehículos y las tecnologías más avanzados, e impulsar la transformación de la industria en Colombia y Ecuador hacia un futuro sin emisiones”, aseguró Shilpan Amin, presidente de GM Internacional.

El presidente y director general de GM Sudamérica, Santiago Chamorro, afirmó que la Compañía exploró una serie de opciones para determinar la forma más sostenible de llevar al mercado la próxima generación de vehículos con tecnología de punta, conectividad OnStar y un servicio posventa integral.

“Después de una cuidadosa evaluación, decidimos que el modelo de empresa nacional enfocada en la comercialización de vehículos y centrada en el cliente es el camino correcto para competir en Ecuador y Colombia en el futuro”.

“La Compañía entiende el impacto que esta decisión tiene en los empleados, por esto desarrolló un plan de cierre de los contratos laborales con beneficios que están por encima de los requisitos legales, así como un amplio y sólido programa de reubicación laboral”, complementó Chamorro.

Desde la nueva estructura comercial de General Motors Colombia, la Compañía continuará invirtiendo en el país, ratificando su compromiso de contribuir significativamente a su progreso.

