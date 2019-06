View this post on Instagram

Tenemos una Gran Noticia… Escuchen bien 🗣 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ La única e inigualable🎤 ¡“THE FAMOUS” 🏆🍔 ya llegó a nuestro escenario!👏🏽 La “Burger Master” es una hamburguesa de lujo con una mezcla sofisticada de sabores y texturas que te harán disfrutar un gran espectáculo gastronómico. ——— 🥩| 150 gramos de carne de res tratados con nuestra receta familiar. 🍷| Encurtido de cebollas en reducción de arándanos y vino tinto. 🥓| Tocineta ahumada. 🧀| Queso Monterrey Jack. 🧂| Mayonesa de ajos rostizados y pimienta. 🍞| Pan brioche artesanal horneado al día. ——— 💰| Valor: $20.000. 📍| Av. Caracas #56-27. Sentido Norte Sur #Bogota ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ¿Quien dijo yo? 🙋🏻‍♂️