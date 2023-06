Como “junio negro” calificó José Félix Lafaurie Rivera, presidente ejecutivo de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), la grave crisis por la que están pasando los productores de leche del país, pero en especial en dos de las zonas productoras más importantes del país: Cauca y Nariño.

El alto ejecutivo se refirió a la caída del precio al ganadero y a la situación en el suroccidente de Colombia por la salida de las compañías Alpina en Cauca y Alquería en Nariño, que no solo tiene que ver con la producción sino también con la violencia y los problemas de infraestructura vial.

Con cifras concretas, explicó que en Cauca, de acuerdo con cifras de vacunación contra fiebre aftosa, 18.000 productores suman un total de 228.737 animales, con un promedio de 12 por ganadero, mientras en Nariño, con 35.000 productores, ese promedio es de 8 animales.

“Si hablamos de lechería, no todas las vacas están en ordeño al mismo tiempo y, entonces, con la producción de 3 o 4, si no menos, se deben asumir costos altos y, además…, vivir, algo difícil cuando los precios caen o no se vende la leche”, manifestó.