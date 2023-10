Colombia es un país que necesita del pollo y se justifica en el consumo per cápita, el cual está en más de 36,3 kilos por año (lejos de la carne de res, cerdo o pescado) y su crecimiento ha sido constante desde 2018. Eso le ha dado un espaldarazo a la principal cadena en venta de esta proteína, Frisby, empresa risaraldense que incluso ya vende más que McDonald’s en Rappi.

Por ese éxito que la cadena consolida en el país, Liliana Restrepo, presidente de Frisby, que tiene icónica mascota, explicó que tomaron la decisión de dar el salto y llevar la marca fuera del país.

¿A qué le apunta la estrategia de crecimiento?

“Justo el 15 de septiembre pasado tuvimos un encuentro en una sede campestre todos los integrantes de la Junta, los asesores y el comité, ahí decimos qué queremos a cinco años. Tenemos un mapa de crecimiento para ver puntos del país y cómo estamos en él, todo nos da para abrir muchos más. Estamos en 58 cabeceras municipales con 270 restaurantes y preparamos 14 restaurantes nuevos en total al cierre de este año”.

¿Ahora la expansión la ven a nivel internacional?

“En Frisby ya estamos investigando nuevos mercados en el exterior, el futuro incluye esa expansión fuera de Colombia. Nos ha tomado tiempo porque abrir un punto aquí es uno más del sistema, pero en otro país tiene muchos aspectos a considerar. Estamos explorando esa posibilidad también. Vemos Panamá, Costa Rica, una expansión sería por Centroamérica y quizás, luego, veríamos Estados Unidos”.

¿Qué hace falta?

“Estamos en evaluación de consecución de local, quiero esperar un poco hasta ajustar la estructura para recibir este nuevo crecimiento, uno debe tener claras las capacidades para no reventarse por querer abrir y abrir.

Mi meta era este año, pero se acercó Navidad. Soy muy intuitiva, en el mundo racional eso no tiene cabida. Entonces puedo decir, si mañana me resulta el local se hace. Pero es que aún no lo encontramos. Quiero un punto en específico, hemos ido tres veces a ver el que queremos, pero no ha sido, hasta que yo no diga que es ese, no podemos hacerlo”.

¿Sería el próximo año?

“Posiblemente sí”.

¿Mantienen la expansión en ciudades intermedias?

“Hemos incursionado en lugares como Quibdó, Turbaco, Ipiales, Pitalito, donde las marcas no llegan pero que creemos que sí podemos llevar nuestro sabor a ciudades pequeñas, nos reciben con mucha aceptación. Hoy esa estrategia la tengo más clara que nunca. Llegar a la Colombia profunda con trabajo digno y empresas formales, y que aportemos a ese desarrollo es lo que queremos. Tenemos aliados comprometidos que es la parte logística, si uno los tiene puede soñar y crecer y cómo más hacerlo, con franquicias, pero están en la familia, porque es una articulación exigente”.

¿Ya hay retornos por invertir en pequeñas ciudades?

“Uno tiene que buscar otras alternativas, esa disrupción en nosotros está presente, la curiosidad es de nuestros valores. Apostar por los sitios es de valientes, uno también tiene unas respuestas que lo sorprende”.

¿Cuánto invierten por punto?

“El presupuesto de inversión era de $ 70.000 millones para la expansión de este año, y en promedio cada restaurante está entre $ 1.000 y $ 3.000 millones, nuestros equipos son muy costosos y la imagen corporativa y lo que hay alrededor de ellos”.

