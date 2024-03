Por: VALORA ANALITIK

Uno de los objetivos que tienen las personas cuando comienzan su vida laboral, es poder tener una jubilación digna y tener los recursos que le ayuden a tener una estabilidad en sus vidas.

Por ello, alcanzar la jubilación es una meta anhelada por muchos. Sin embargo, depender únicamente de la pensión puede no ser suficiente para mantener un estilo de vida confortable, teniendo en cuenta que muchos colombianos no llegan a recibir esa mesada por no completar los requisitos exigidos para obtenerla.

Ante esa coyuntura, existen diversos mecanismos que permiten complementar los ingresos con el fin de asegurar una jubilación que le permita tener tranquilidad al jubilarse.

Alternativas para jubilarse aparte de la pensión

Con base en lo anterior, estas serían algunas opciones que podrían funcionar para poder jubilarse sin necesidad de depender de una pensión.

Beneficios Económicos Periódicos (BEPS)

BEPS se refiere a los Beneficios Económicos Periódicos. Es un programa de ahorro voluntario dirigido a personas de bajos recursos que no cuentan con la posibilidad de cotizar para una pensión regular o que no han logrado acumular los ahorros necesarios al llegar a la edad de jubilación.

¿Cómo funcionan?

Realiza aportes periódicos a una cuenta individual, los cuales se invierten en instrumentos financieros para generar rentabilidad.

Ventajas:

Beneficios fiscales: Deducción del 25 % de la renta líquida por aportes realizados.

Flexibilidad: Puede elegir el monto y la periodicidad de sus aportes.

Portafolios diversificados: Las AFP gestionan su inversión de forma profesional.

Desventajas:

Liquidez limitada: No puede retirar los fondos antes de la jubilación.

Pensiones voluntarias

Las Pensiones Voluntarias son planes de ahorro a largo plazo que te permiten complementar su pensión obligatoria y alcanzar una mejor calidad de vida en el futuro. A diferencia de los Beneficios Económicos Periódicos (BEPS), las Pensiones Voluntarias no están dirigidas a un público específico y ofrecen mayores beneficios fiscales.

¿Cómo funcionan?

Similar a los BEPS, realiza aportes periódicos a una cuenta individual que se invierte en instrumentos financieros.

Ventajas:

Mayor flexibilidad: Puede elegir entre diversos productos y entidades financieras.

Desventajas:

Menos beneficios fiscales: En algunos casos, los aportes no son deducibles de impuestos.

Rentas por arriendos o propiedades

Las rentas por arriendos o propiedades se refieren a los ingresos que se obtienen por alquilar un bien inmueble de su propiedad. Esta forma de inversión puede generar un flujo de caja constante y convertirse en una fuente de ingresos pasivos a largo plazo.

Ventajas:

Potencial de alta rentabilidad: Los inmuebles pueden generar ingresos considerables a largo plazo.

Desventajas:

Alta inversión inicial: Requiere la compra de un bien inmueble.

Dividendos

Las ganancias por dividendos se refieren a la porción de las utilidades que una empresa distribuye entre sus accionistas. En otras palabras, son pagos periódicos que reciben los propietarios de acciones como recompensa por su inversión en la compañía.

¿Cómo funcionan?

Si posee acciones de una empresa que reparte dividendos, recibe una parte de las ganancias que generan esas rentabilidades.

Ventajas:

Potencial de alta rentabilidad: Los dividendos pueden ser una fuente de ingresos significativa.

Desventajas:

Riesgo de pérdida: El valor de las acciones puede fluctuar y generar pérdidas.

Con estas opciones, una persona que esté a punto de jubilarse y no cumpla con los requisitos para recibir la pensión, podrá obtener otras fuentes de ingreso con el fin de tener una vejez digna.

