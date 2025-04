El sueño de todos los trabajadores es pensionarse con una mensualidad alta que les permita acceder a comodidades y tener un retiro tranquilo, en el que el dinero no sea un problema. Sin embargo, no muchos lo logran, pues la situación económica de cada uno no se los permite.

De hecho, pensionarse en Colombia es muy difícil y, en la mayoría de ocasiones, los jubilados deben seguir trabajando. El Observatorio del Mercado de Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad Externado hizo un estudio en el que concluyó que solo el 25 % de los adultos mayores logra pensionarse, mientras que el 75 % restante sigue en el mercado laboral.

Más del 23 % de los pensionados dedica su tiempo a trabajar en tareas dedicadas a la administración pública, al sector educativo y sanitario. Mientras tanto, el 12 % labora en servicios profesionales, técnicos, científicos y administrativos.

El estudio también concluyó que los que continúan trabajando son los que tienen un nivel educativo más alto. En 2024, el 55 % contaba con educación superior y el 27 % terminó el bachillerato.

¿Cómo tener pensión de 4 millones de pesos?

Justamente, para retirarse completamente del mercado laboral, es necesario tener una pensión alta que permita cubrir todos los gastos básicos. Para esto, la abogada especialista en seguridad social de la Universidad Santo Tomás, explicó lo que deben tener las personas para recibir una pensión de 4 millones de pesos. Para lograrlo, debe cumplir con los siguientes requisitos, luego de que se apruebe la reforma pensional.

Tener por lo menos 725 semanas cotizadas.

Contar con un salario de 7 millones de pesos.

Cotizar 1’120.000 pesos a pensión.

Ser de Colpensiones.

En 2025, si es mujer, debe tener 46 años y si es hombre, debe tener 51.

Quienes cumplen el requisito de la edad entrarían en el régimen de transición que es para todos aquellos que están a 10 años de pensionarse. Cabe resaltar que, al pensionarse, no recibe el 100 % del sueldo, sino un promedio de los últimos 10 años.

¿Va a subir edad de pensión en Colombia?

La Ley 2381 de 2024, que reforma el sistema pensional en Colombia, está en proceso de reglamentación y entrará en vigor el primero de julio de 2025. Sin embargo, Asofondos ha advertido que aún hay temas estructurales sin resolver, especialmente el aumento de la edad de jubilación, crucial para garantizar la sostenibilidad del sistema a largo plazo.

Actualmente, la edad de pensión está reglamentada en 62 años para los hombres y 57 años para las mujeres, pero el envejecimiento poblacional y la baja cobertura —solo una de cada cuatro personas logra pensionarse— exigen ajustes de fondo y que no gustarían a los ciudadanos. La población mayor de 60 años crece rápidamente, y cada vez hay menos cotizantes activos que financien las pensiones.

La reforma se enfoca en ampliar la cobertura mediante un sistema de pilares, pero no modifica la edad de jubilación ni la tasa de reemplazo. Por este motivo, expertos en pensiones consideran que la medida que plantea el Gobierno Petro en su reforma no resuelve los problemas de fondo del sistema pensional colombiano.

El presidente de Asofondos, Andrés Velasco, dijo que estos son temas que no se pueden eludir en la reforma. Hizo énfasis en que tarde o temprano habrá que hacer estos ajustes para no complicar las finanzas del Estado.

En comparación con otros países que ya han elevado la edad de pensión para enfrentar sus retos demográficos, como Chile y España, Colombia aún no ha dado ese paso. Se prevé que en los próximos años, el país deberá hacer ajustes adicionales para evitar una crisis en su sistema de pensiones.

