Por: Noticiero 90 minutos

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La compra de cartera es una opción financiera a la que muchas personas recurren cuando las deudas con diferentes entidades se tornan difíciles de manejar. Según información de 90minutos.co, esta alternativa consiste en solicitar un nuevo crédito a una entidad financiera para que sea esa entidad la que pague, en nombre del cliente, las diferentes obligaciones que se tienen con otros bancos o prestamistas. De este modo, el cliente solo tiene que responder por una nueva deuda, bajo unas condiciones y una única fecha de pago.

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Esta modalidad puede resultar útil para simplificar el control de la vida financiera, ya que tener varios créditos, tarjetas y préstamos suele derivar en diferentes fechas de vencimiento y tasas de interés que complican la administración del presupuesto personal. La principal función de la compra de cartera es entonces permitir que una persona pase de manejar varias cuotas mensuales a concentrarse en una sola, facilitando el cumplimiento de sus obligaciones.

Sin embargo, el hecho de pagar una sola cuota no necesariamente significa que se ahorrará dinero. Tal como señala 90minutos.co, una cuota mensual más baja puede deberse a que el plazo del nuevo crédito es mayor, lo que puede llevar a que se pague un valor más alto en intereses a lo largo del tiempo. De ahí la importancia de revisar las nuevas condiciones: tasa de interés, valor de la cuota, plazo del crédito y el costo total que, finalmente, se pagará por la deuda reestructurada.

El proceso para solicitar una compra de cartera inicia revisando cuánto se debe en cada obligación y cuáles son las condiciones actuales. Con esta información, se presenta la solicitud ante una entidad financiera, que a su vez evaluará factores como los ingresos y el historial crediticio del solicitante. Una vez aprobada la operación, la nueva entidad cancela las deudas incluidas y el cliente comienza a pagar solo la nueva obligación.

Entre las ventajas está la posibilidad de tener mayor control y claridad sobre las fechas de pago mensuales, además de la opción de obtener mejores condiciones según la nueva entidad. No obstante, la compra de cartera no elimina el adeudo, sino que únicamente traslada la obligación a un nuevo escenario contractual.

¿Qué es una compra de cartera en términos financieros?

La compra de cartera en el sector financiero se refiere a la consolidación de varias deudas en una sola, mediante la entrega de un nuevo crédito que cancela esas obligaciones previas, permitiendo al cliente manejar solo una cuota y centralizar el pago de sus deudas.

¿La compra de cartera garantiza pagar menos intereses?

No siempre. Aunque la cuota mensual puede ser menor, si el plazo del nuevo crédito es más largo, se pueden terminar pagando más intereses. Es fundamental comparar no solo el valor de la cuota, sino también el plazo total y la tasa de interés ofrecidos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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