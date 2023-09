Si los calendarios se cumplen y el Gobierno Nacional no tiene a la mano un plan B, Colombia se quedará sin pasaportes desde el próximo 2 de octubre, fecha en que se termina el contrato actual con la firma Thomas Greg & Sons para la impresión y distribución de esos documentos en todo el país.

Por eso mismo la cuenta regresiva empezó desde la semana pasada y los colombianos se han aglomerado alrededor de las oficinas para intentar renovar sus pasaportes o expedir el documento por primera vez.

(Vea también: Se le creció lío al canciller por pasaportes y será investigado por frenar licitación)

El caso más crítico es en Bogotá, donde algunas de las oficinas que no exigen citas han experimentado filas de hasta cinco cuadras y alrededor de cuatro horas de espera.

De hecho, hay decenas de “tramitadores” que están ofreciendo sacar citas virtuales mucho más rápido de lo normal a cambio de un monto entre los 60.000 y los 150.000 pesos.

“Hoy he recibido unas 50 personas que están buscando citas en Medellín y Bogotá. La idea es que usted me consigna el 50% del valor y cuando le consiga la cita me debe consignar una parte del dinero del pasaporte que se debe cancelar para esa primera cita”, dijo una de esas personas en diálogo con El Colombiano..

Según su testimonio, las llamadas para acelerar trámites de pasaportes se aumentaron en más de un 500 % desde que el Gobierno del presidente Gustavo Petro declaró desierta la licitación para impresión de visas y sellos de pasaportes y el país entero empezó a hablar de un posible desabastecimiento nacional.

Aunque, ojo, que actualmente ningún “operador” o “tramitador” independiente está autorizado por la Cancillería o el Gobierno Nacional para agilizar las citas. Esa gestión debe ser realizada por cada usuario a través de las páginas oficiales.

Pero pese a que el pánico por quedarse sin ese documento oficial ha incrementado (o acelerado) su demanda, lo cierto es que este diario consultó con fuentes en Cali, Barranquilla y Medellín y evidenció que en esas ciudades se está prestando el servicio normal y que las principales aglomeraciones son en Bogotá.

(Lea también: El lío con millonario contrato que provocaría escasez de pasaportes)

“Yo asistí a la Alpujarra este jueves a las 7:00 de la mañana para renovar mi pasaporte y no tuve ningún tipo de inconveniente. No hubo filas ni aglomeraciones. Llegué cinco minutos antes y a las 7:00 en punto ya estaba dentro realizando pagos y firmando documentos”, contó Jaime Arango, un habitante del Valle de Aburrá, en Antioquia.

Pero el cuento no ha sido el mismo para los bogotanos. Una ciudadana que llegó al centro para realizar dicho trámite tuvo que esperar unas 4 horas para que le tomaran la foto y firmara los papeles. “Ya hice todo pero no hay seguridad de si alcanzaré a venir por él o si se agotarán antes. Todos mis familiares que no lo habían sacado están en las mismas”, contó una bogotana tras salir de la Oficina de Pasaportes de la calle 10.

Como es bien sabido, la licitación para la impresión de visas y sellos de pasaportes no se adjudicará hasta dentro de unos 12 meses, fecha límite de la Cancillería para elegir a un nuevo contratista.

Durante ese tiempo, el Gobierno declaró una “urgencia manifiesta” que le permite contratar directamente a un proveedor con las capacidades técnicas y administrativas de abastecer el país. Pese a eso, actualmente el único en capacidad de realizar esos procedimientos es Thomas Greg, el actual contratista que ha dominado ese negocio durante los últimos 17 años y que se negó a firmar un nuevo contrato tras perder la adjudicación.

Bajo ese panorama, la Cancillería tendría que buscar ayuda de otras empresas que puedan tener apoyo internacional o, incluso, dividir el país entre varios contratos que puedan imprimir pasaportes sin desbordar su capacidad.

(Vea también: Cancillería anunció acomodada medida para evitar lío a quienes necesiten pasaporte urgente)

Hasta ahora, el ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva, no ha dado claridad sobre qué hará o cómo impedirá que Colombia experimente una crisis de pasaportes sin precedentes en las últimas dos décadas.

“A la fecha todas las oficinas de pasaportes están funcionando con normalidad. No habrá desabastecimiento y el Gobierno hará todo lo necesario para garantizar el servicio”, insistió la Cancillería, sin entregar más información.

Lee todas las noticias de economia hoy aquí.