Ya son tres días seguidos con problemas para reclamar el subsidio de Renta Ciudadana y lo que pasó este viernes ya se desbordó. Desde la noche anterior, muchísimas personas empezaron a hacer filas que en la mañana de este 14 de julio llegaron a ser de más de 100 personas.

Eso quedó evidenciado en varias ciudades y en Barranquilla hubo una denuncia clara sobre una de las posibles causas a esta situación. Según dijo una mujer que se identificó como Gina Pérez, en las filas del Banco Agrario se está presentando la ya conocida venta de puestos.

Como los beneficiados empezaron a acercarse desde la madrugada, los que llegaron más temprano vendían puestos a 10.000 pesos, asegura esta ciudadana que, incluso, señaló a los que lo estaban haciendo.

Así fue como lo contó a las cámaras de Noticias RCN:

▶️Habitantes de Barranquilla denuncian demoras en los pagos del programa Renta Ciudadana. Ciudadanos duermen en las calles. pic.twitter.com/C0Y7wGabmJ — Noticias RCN (@NoticiasRCN) July 14, 2023

Problemas para reclamar el subsidio Renta Ciudadana en el Banco Agrario

Esta segunda transferencia por parte del Gobierno hizo que el banco estatal colapsara. Aunque la directora de Prosperidad Social dice que el Gobierno no tiene culpa en esto, la realidad es que alguien debe asumir la responsabilidad porque antes no sucedía dicho problema.

Según explicó Cielo Rusinque, una de las razones por las que hay tanta fila para reclamar el subsidio de Renta Ciudadana es porque las personas fueron a hacerlo al mismo tiempo y en los mismos lugares. Según ella, los colombianos han creído la falsa información que solo se puede en los primeros días del mes, pero dejó claro que hay plazo para reclamarlo hasta el 31 de julio.

Otra explicación que ha dado el Gobierno es que hay muchos colombianos que no son beneficiarios de Renta Ciudadana, pero sí recibieron un mensaje en el que les pedían acercarse al Banco Agrario, aunque este no fue enviado por Prosperidad Social. Esto significa que algunas personas fueron a las sedes, pero no son beneficiarias y es por eso que les piden verificar directamente en la página de Prosperidad Social.

Sin embargo, no se puede desconocer que el cambio hecho por el Gobierno Petro también es una de las causas de este colapso. Anteriormente el giro de cualquier subsidio se hacía por sistemas de transferencia que les permiten a los colombianos retirar el dinero en cualquier punto de Supergiros, SuRed, Nequi, Daviplata, entre otros. Sin embargo, como ahora solo lo entregan en el Banco Agrario, todas las personas se han volcado a estas oficinas.

Rusinque se escuda en que hay forma de retirarlo en los cajeros electrónicos con un número, sin embargo, las personas aseguran que esto no está sirviendo y por eso es que ven como única solución ir a las sedes del Banco Agrario para recibir el dinero.