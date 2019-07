View this post on Instagram

Los MEJORES ROLLOS DE SUSHI ¿a solo $13.000 pesos? ▫️ Serán 8 días para descubrir ¿quién es el GRAN MAESTRO del SUSHI en el país. ▫️ La batalla empieza el lunes 12 de Agosto (e irá hasta el lunes 19 de agosto)… los MEJORES restaurantes y sus MEJORES rollos (completos: de 8 a 10 bocados), por solo $13.000 pesos c/u, para que puedas probar un montón, elegir y votar #sushimasterco ▫️ Sigue ahora la cuenta aquí: @sushimasterco Nacional 2019 para que estés al tanto de todo! ▫️ ¿Tienes un SUSHI campeón? ¿Qué ciudades deben participar? Escríbeme AHORA a master@tuliorecomienda.com ▫️▫️▫️