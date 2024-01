Comenzó el año nuevo y en Colombia varias tiendas reconocidas han empezado a lanzar buenos descuentos aprovechando el mes de enero. Una de ellas es Falabella, la marca que le compite de frente a Ikea y que tiene varios locales en diferentes ciudades del país.

A través de un mensaje de texto, la reconocida tienda está informando a sus clientes de un nuevo beneficio que podrían obtener si adquieren la tarjeta de crédito con el Banco Falabella, con la que pueden comprar diferentes artículos dentro de los almacenes a un precio más económico.

Cuánto dinero devolverá Falabella a sus clientes

La oferta es para los nuevos clientes que adquieran esta tarjeta. Falabella ha dicho en su página web que en la primera compra devolverá un total de 45.000 pesos a los usuarios del producto.

La empresa ha dicho que la devolución del dinero aplica exclusivamente para compras superiores a 101.000 pesos y no será cobijado al costo del envío. Además, la plata se verá reflejada en el extracto del cliente la última semana del mes siguiente a la compra.

Además, el Banco Falabella ha aclarado que el cliente debe pagar todos los productos en una sola transacción, y no se podrá hacer uso parcial de la devolución del dinero. También, el beneficio aplica solo una vez, no es transferible ni redimible en dinero, no puede ser utilizado como avance ni como recaudo de dichas tarjetas.

Finalmente, la tienda indicó que el monto de compra para determinar el valor del ahorro, se calcula descontando del valor pagado con la tarjeta de crédito.

