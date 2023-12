A través de su cuenta de TikTok, la joven Astrid Moreno relató cómo terminó siendo víctima de hurto a través de su cuenta de ahorros del Banco de Bogotá, luego de intentar pagar una factura de la empresa de telecomunicaciones Claro.

Roban a mujer por pagar factura de Claro, a través de Banco de Bogotá

“Yo ingresé al portal de Claro para realizar el pago de la factura en el cual ingreso los datos de mi tarjeta débito; esta página se quedó cargando, se veía como si estuviera caída, yo cierro y digo, voy a realizar el pago presencial”, señalaba la víctima en un principio.

“A los minutos me llama un asesor del Banco de Bogotá preguntándome si había realizado transacciones a Davivienda, yo respondí ‘no’, me asusto y cuelgo”, comentó Moreno.

Justo en en ese momento, la víctima decidió abrir su aplicación del Banco de Bogotá y cuando revisó los ahorros que tenía en los llamados ‘bolsillos’, la cifra que le apareció estaba en $ 0, pues se dio cuenta que todo el dinero lo estaban moviendo a la bandeja principal. Este tipo de estafas también son muy conocidas a través de Nequi.

Astrid señaló que, enseguida, se puso en contacto con su entidad financiera para alertar sobre lo que estaba sucediento justo en ese momento, pero que la llamada terminó cortándose.

“Cuando el asesor me contesta se me cae la llamada, tengo que volver a llamar y durante ese tiempo me realizan otra transacción, yo procedo a darle toda la información a preguntar por la llamada anterior y no había registro“, dijo la joven mujer.

Finalmente, Astrid Moreno se mostró molesta porque, a pesar de comentarle su situación al Banco de Bogotá, este tuvo una respuesta negativa y, como afirmó ella, la entidad le dijo que las transacciones se habían hecho con todos los métodos de seguridad.

