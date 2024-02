Hace unas semanas se conoció una nueva modalidad de estafa por mensaje de texto que ya ha cobrado víctimas en Colombia, visto que se trata de un mensaje falso que promociona una oferta denominada AviancaSale con la que suplantan la identidad de la marca.

Esta reciente estafa cibernética está impactando a los colombianos, dado que están usando falsas ofertas tentadoras y urgentes de la compañía aérea con el fin de robar datos y dinero de quienes caen en dicho engaño.

(Lea también: Tiquetes en Avianca y Latam a menos de 80.000 pesos: destinos apetecidos están baratos)

Así pues, el mensaje fraudulento de promociones de AviancaSale a primera vista puede parecer legítimo y capta la atención rápidamente, visto que ofrece vuelos de $ 49.900, un gangazo para quien recibe el SMS, por lo que es acompañado de enlaces maliciosos diseñados.

De tal forma, una vez la víctima hace clic lo lleva a una página web parecida al sitio de Avianca, donde le pueden robar información personal y financiera.

avianca mensaje de texto estafa

Respuesta de Avianca por estafa de mensaje de texto de AviancaSale

Avianca ha respondido a esta amenaza con un comunicado oficial, advirtiendo a sus clientes y al público en general que la compañía se comunica únicamente a través de canales oficiales y que cualquier oferta debe ser validada en su sitio web oficial.

⚠

Esta modalidad de estafa por mensaje de texto es conocida como smishing, la cual es una forma de phishing que se ejecuta a través de SMS.

Por tanto, los ciberdelincuentes utilizan este medio para enviar mensajes engañosos con el objetivo de obtener información confidencial de los usuarios, como datos de tarjetas de crédito, contraseñas y otra información personal.

Para evitar caer en este tipo de estafas, te ofrecemos 5 ‘tips’ esenciales:

Verifica las fuentes oficiales: Antes de hacer clic en cualquier enlace de una oferta promocional, asegúrate de verificarla directamente en el sitio web oficial de la empresa. Nunca asumas que un mensaje es legítimo por su apariencia.

Desconfía de ofertas irreales: Si el precio o la oferta parece demasiado buena para ser verdad, probablemente sea una estafa. Los estafadores a menudo usan ofertas irresistibles para atraer a sus víctimas.

(Vea también: Estafadores se hacen pasar por EPM y están ofreciendo empleo en Antioquia a cambio de plata)

No proporciones información personal: Nunca entregues tus datos personales o financieros a través de un mensaje de texto. Las empresas legítimas no solicitarán esta información por SMS.

Ignora los mensajes no solicitados: Si recibes un mensaje inesperado de una empresa con la que no has tenido contacto reciente, es mejor ignorarlo y no seguir ningún enlace que contenga.

Utiliza soluciones de seguridad móvil: Instala una aplicación de seguridad móvil confiable que pueda detectar y bloquear mensajes de phishing y enlaces maliciosos.

El caso de AviancaSale es un claro ejemplo de cómo los ciberdelincuentes están perfeccionando sus métodos para engañar incluso a personas que usualmente no caen en este tipo de estafas, por lo cual, es importante estar prevenido y compartir este tipo de noticias.

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.