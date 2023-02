Para muchos colombianos, la idea de rehacer sus vidas fuera del país ya no es tan descabellada. Y es que debido a las pocas garantías laborales que brinda el país, miles de personas se ven en la necesidad de emigrar.

Una de las opciones por la que optan la mayoría de desempleados es trabajar como meseros en Estados Unidos, uno de los trabajos mejor remunerados para los migrantes.

Según la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos (BLS, por sus siglas en inglés), un mesero estaría ganando, en promedio, por hora US$2,13 dólares (4.911.70 pesos colombianos); incluyendo las propinas, el ingreso estaría incrementando a US$ 13,95 dólares (68.519.61 pesos colombianos) por día.

De esta forma, un migrante que trabaja ocho horas diarias estaría ganando US$ 111,60 dólares (548,163.58 pesos colombianos) mensuales. Asimismo, si labora seis veces a la semana, llegaría a la cifra de US$ 669,60 dólares (3,288,981.46 pesos colombianos) y su ingreso mensual ascendería a US$ 2.678,40 dólares (13,155,577.63 pesos colombianos).

En ese sentido, en una encuesta de Empleo ocupacional y salarios realizada por la BLS, se encontró que hay más 1,8 millones de meseros en el país, siendo una ocupación de tiempo completo para algunos y para otros, una labor complementaria.

Por otro lado, manejar el inglés es fundamental para conseguir trabajo en el país americano.