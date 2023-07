El sur de Estados Unidos ha sido golpeado por una ola de calor extremo y mortal. En Houston, un obrero de construcción de 24 años murió de insolación. Su cuerpo superó los 43 grados. En Miami, la situación de aquellos que trabajan a la intemperie preocupa a las organizaciones de justicia medioambiental y las autoridades tardan en reaccionar.

(Lea también: Aprender inglés gratis y con una entidad confiable es toda una posibilidad; conozca cómo)

Todos los días a las 7 de la mañana, Fernanda empieza a trabajar bajo el sol. La joven guatemalteca es empleada en uno de los viveros de Miami y acaba su turno a las cuatro de la tarde.

Fernanda corta, poda y traslada plantas en macetas de varios kilos todo el día. En circunstancias normales el trabajo ya es físicamente exigente. Pero en los últimos días las temperaturas extremas que han azotado el sur de Estados Unidos lo han vuelto aún más agotador. Además, Fernanda tiene cuatro meses de embarazo.

Las temperaturas extremas son cada vez más frecuentes. Trabajar en los campos del sur de Estados Unidos se está volviendo peligroso. En Florida, muchos empleados como Fernanda son indocumentados. Hace pocos días anunciaron sobre una posible deportación masiva.

Están desprotegidos y corren riesgo de deportación. Pero la intensidad de la crisis climática los ha llevado a actuar para exigir mejores condiciones de trabajo a sus empleadores.

“Los inmigrantes indocumentados merecemos ser tratados con dignidad, como seres humanos”, denuncia Sandra, originaria de El Salvador, que lleva 16 años trabajando en viveros de Florida. “Lo único que quiero es que me escuchen y que no me traten como a un animal. Por eso estamos luchando: pedimos agua, sombra y tiempo para descansar durante la jornada”.