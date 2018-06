Banco Popular (de España)

En junio de 2017, el grupo Santander consolidó la compra de este banco en España por un euro porque no tenía cómo salir de la difícil situación en la que estaba. Según reporta BBC Mundo, el negocio se hizo siguiendo el Mecanismo Único de Resolución europeo (MUR) porque existía el riesgo de que no tuviera liquidez luego de su caída en la bolsa. Santander hizo un compromiso para aumentar el capital en 7.000 millones de euros.

El mayor ex accionistas de Banco Popular pone en duda la independencia de Deloitte https://t.co/VKveOllCVN pic.twitter.com/cGLgEMdTi8 — Club Forex España ™ (@ClubForexSpain) May 24, 2018

Chelsea FC

Este popular equipo de fútbol londinense nunca fue el grande que se considera hoy en día. En 1982, debido a su difícil situación económica, Ken Bates compró el club por una libra y se encargó de pagar las deudas que ascendían hasta los 1.5 millones de libras. Posteriormente, en 2003, Roman Abramovich, el actual dueño, lo compró por 140 millones de libras posicionándolo como uno de los clubes más importantes de Europa.

Chelsea Football Club announces today that it has put its new stadium project on hold… More: https://t.co/KelXpy9zgP pic.twitter.com/mofiocesAo — Chelsea FC (@ChelseaFC) May 31, 2018

Swansea City

Este equipo de fútbol galés que llegó a participar en las más recientes ediciones de la Premier League fue vendido por Ninth Floor a una libra en 2001, luego de pérdidas de más de 800 mil libras y de descender a la League one (tercera división inglesa). Mike Lweis adquirió el 99 % del club y se comprometió a pagar las más de 800 mil libras de préstamos y deudas.

Lotus

Como añade el mismo medio, Renault compró la escudería con la que competía en la Formula Uno ´por una libra en el 2015. De igual manera, la escudería francesa debía pagar la deuda que tenía Lotus por sus problemas financieros. Por su parte, los propietarios de Lotus, Genii Capital y Gravity Motorsports se quedaron con el 10 % de participación.

Renault purchase of Lotus Formula One team will be FINALLY finalized https://t.co/fQ7IyQBDyu pic.twitter.com/ZSi2cO0ovl — Jalopnik (@Jalopnik) December 3, 2015

Parmalat Argentina

La empresa de lácteos vendió el 99.99 % de su sección en el país sudamericano a las sociedades Molinos y Establecimientos Harineros Bruning e Industrias Argentinas por un euro en 2004 debido a una deuda que arrastraban tras un escándalo financiero que se hizo público en el 2003. El contrato de licencias permitía a los compradores seguir usando la marca durante los siguientes 5 años.