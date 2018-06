La empresa Visa, que mantiene en Londres su sede europea, afirmó que está investigando las causas del problema y trabaja “tan rápido como es posible para resolver la situación”, reporta ABC Economía.

La compañía de pagos electrónicos no ha avisado cuánto más durarán las restricciones ni la hora de regreso a la normalidad de las transacciones.

El diario británico Independent informa que muchos pagos con otros medios diferentes de Visa y Mastercard también han tenido dificultades, lo que agranda el problema, pues se trataría de una caída más generalizada del sistema electrónico de pagos, incluso con tarjetas débito.

Muchos compradores creen que no tienen fondos suficientes, cuando sale el rechazo de sus tarjetas y por ello algunas compañías, como Visa en España, publicó un anuncio en el que les explica a los usuarios que no se preocupen que es “un problema del sistema” y no de su capacidad crediticia.