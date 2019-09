green

Por ejemplo, uno de los casos más impresionantes que reveló El Tiempo está en la facturación del medicamento anticanceroso para quimioterapia Kaxel de 500 miligramos (mg) (tableta o cápsula x 1), que en la lista de la Comisión Nacional de Precios del Ministerio de Salud tiene un valor máximo de venta por 5.493 pesos, pero que se registra por 645.500 pesos, es decir, 117 veces más de su costo real.

Sin embargo, el periódico no expuso el nombre de las compañías que los venden porque el estado de la investigación aún no lo permite y, además, cuando se contactó con algunos de los representantes de las empresas, señalaron que aún no conocen de la acción legal y, por ello, podrían demandar si sus nombres aparecen.

Por ahora, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca adelanta la respectiva investigación en la que también analiza la función de las autoridades de salud y comercio encargadas del tema, entre ellas, a los dos ministerios y las dos Superintendencias (Salud y Comercio), detalló el medio.

El diario expuso la lista de los 12 medicamentos básicos para el tratamiento de enfermedades que tienen los exagerados sobrecostos:

MEDICAMENTOS PRECIO MÁXIMO PRECIO REPORTADO SOBRECOSTO Kaxel 500 mg 5.493 pesos 645.500 pesos 117 veces más Minipil 0,1 mg 5.075 pesos 253.623 pesos 49,9 veces más Zyvoxid 600 mg 117.192 pesos 2’965.000 pesos 25,3 veces más Risperdal 1 mg 13.044 pesos 287.105 pesos 22 veces más Atacand 8 mg 13.999 pesos 185.650 pesos 13,2 veces más Micardis 80 mg 24.259 pesos 248.304 pesos 10,2 veces más Lantus 31.321 pesos 313.210 pesos 10 veces más Hiperlipen 100 mg 14.360 pesos 141.301 pesos 9,8 veces más Microgynon 0,15 mg 5.072 pesos 42.792 pesos 8,4 veces más

Concor 2,5 mg 8.742 pesos 65.194 pesos 7,4 veces más Louten 0,05 mg 17.179 pesos 104.114 pesos 6 veces más Nexium 50 mg 3.617 pesos 21.693 pesos 5,9 veces más

Vale recordar que en los últimos días Medimás encontró irregularidades en la venta y entrega de medicamentos por parte de Evidisa (uno de sus proveedores), situación similar a la expuesta por El Tiempo y que afectó las finanzas de la EPS, informó Canal Capital.