La aplicación colombiana ofrece la digitalización de ventas, llevar el control de los gastos fijos e inventarios; pago a proveedores, catálogo digital y hasta el servicio de datáfono. Recientemente anunció la apertura de 183 vacantes para vendedores en calle en Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla.

“En Treinta cada día seguimos aportando al crecimiento y desarrollo del país. Con las nuevas vacantes, sumaremos a nuestro equipo una mayor fuerza para seguir apoyando a los micronegocios de Colombia. Asimismo, los nuevos colaboradores podrán trabajar en un ambiente laboral enfocado en maximizar el aprendizaje y tendrán la posibilidad de crecer dentro de la compañía”, afirmó Man Hei Lou, co fundador de Treinta.

Ofertas de empleo en empresa Treinta

Los aspirantes deben contar con formación técnica, tecnológica o título universitario en áreas administrativas, ventas o servicio al cliente, así como también mínimo un año de experiencia en ventas presenciales en calle a comercios de cualquier categoría de productos e industria.

Para estas vacantes, contratadas a través de aliados expertos como empresas de servicios temporales, se requiere tener habilidades de negociación, comunicación y manejo de herramientas digitales, además de disponibilidad de tiempo completo, ya que se tendrá un horario específico.

En ese mismo sentido, contar con conocimiento sobre plataformas de e-commerce para comercios será un valor agregado para la posición.

Cómo aplicar a oferta de empleo

Los interesados en participar de la convocatoria laboral pueden ingresar a la página web https://jobs.lever.co/treinta y aplicar a la vacante, según la ciudad en la que se encuentren.

Asimismo, pueden enviar su hoja de vida al correo talent@treinta.co

con el asunto Vendedor TAT + ciudad.

La compañía precisó que no se recibirán hojas de vida por ningún otro medio, no se necesita de algún tramitador para acceder a estas oportunidades y el proceso no tiene ningún costo.