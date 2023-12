Gran revuelo causó Gloria Inés Ramírez con las declaraciones que hizo sobre la empresa de atún Van Camp’s, en las que aseguró que las mujeres que laboran allí deben utilizar pañales porque no las dejan ir al baño, un señalamiento que causó seria controversia en varios gremios, pues la ministra no ha presentado ninguna prueba hasta el momento.

En medio de esa discusión han aparecido diferentes voces para salir a hablar sobre el tema, aunque lo curioso es que nadie ha presentado ninguna prueba, ni a favor ni en contra.

Ahora, en redes sociales volvió a aparecer una mujer que dice ser empleada de Van Camp’s durante 9 años. Esta supuesta trabajadora salió a defender a la empresa de los graves señalamientos que hizo la ministra Ramírez.

“Mi nombre es Ana del Carmen Padilla, tengo 9 años en esta empresa. Era vendedora ambulante y pasaba mucha necesidad, gracias a este trabajo he mejorado muchas cosas. Tengo muchas experiencias en esta compañía y rechazó todo lo que dijo la ministra Ramírez, le pido que se retracte de todo lo que dijo. Acá salimos al baño las veces que uno quiera, cuando tenemos una necesidad podemos salir. Tenemos un control, lógico, porque somos 700 personas, pero es total mentira y las invito a que vengan y se den cuenta”, aseguró la mujer en el video.

De igual manera, el sindicato Sintramar, que dice ser de la empresa Van Camp’s, emitió un comunicado también desmintiendo las declaraciones de la ministra de Trabajo.

“El sindicato se declara sorprendido y le pedimos a la ministra que investigue con más rigor el tema dentro de la planta. No es cierto que a las trabajadoras no se les deja ir al baño, no salemos de dónde salió esa información malintencionada y afecta a una industria que emplea a 1.800 trabajadores“, indicaron en el pronunciamiento.

Lo que hasta ahora ha dicho Van Camp’s es que es que “procederá a defenderse de este ataque bajo la ley y normatividad vigente en Colombia”.

