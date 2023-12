Aunque la empresa se ha defendido por las duras acusaciones que empezó la ministra de trabajo, miembro de esta organización sindicalista siguen manifestando lo que supuestamente pasa con las empleadas que trabajan en las instalaciones de Cartagena.

Primero se hizo viral este video en el que aparece Alicia Cardiles, líder sindical que hace parte de Sinaltrainal, y que asegura haber sido trabajadora de la empresa Seatech Internacional, que es la que fabrica el atún Van Camp’s, por 17 años.

#Nacional | Alicia Cardiles Fontalvo, líder sindical y quien trabaja en la empresa #VanCamp’s desde hace 17 años, mediante redes sociales publicó un vídeo en cuál saca a la luz las presuntas condiciones en las que los obliga a trabajar dicha empresa. pic.twitter.com/6HtgKXFLSs — El Bolivarense (@ElBolivarenseCo) December 28, 2023

Sin embargo, en W Radio ella misma dio más detalles de su vinculación a la empresa y la verdad es que actualmente no está vinculada, sino que ha sido despedida en dos oportunidades y ha tenido diferentes problemas con Seatech.

“Fui operaria de limpieza y fui despedida por haberme enfermado en un accidente laboral. Fui reintegrada por una tutela nuevamente y estoy en un proceso de despido desde el 30 de octubre del 2015”, dijo.

Aunque ella ya no trabaja para la empresa, sí dijo tener conocimiento de lo que supuestamente pasa en la empresa que fabrica el atún Van Camp’s. “Yo hoy no estoy dentro de la empresa, pero no eso no quiere decir que no me consta de la situación que están viviendo las compañeras al interior de la empresa porque tenemos pruebas de cómo descuentan diariamente las idas al baño. los minutos Eso se computan por cada 15 días y lo descuenta quincenalmente. No es que les prohíban ir al baño, pero las compañeras, por esa medida que lleva dos años toman decisiones”, dijo en W Radio.

En La FM también tuvo su espacio para hablar y aseguró que por cuentas de esas medidas “las mujeres mayores se ponen ese paño para no ir al baño y no les hagan esos descuentos… Ya hay mujeres enfermas por esta situación”, aseguró.

#AlAire | “Si tú en el día vas al baño tres o cinco veces al día, te descuentan ese tiempo cuando te van a pagar”, Alicia Cardiles, trabaja en Van Camp's desde hace 17 años y quien denuncia la situación al interior de la compañía, habla en @lafm. — La FM (@lafm) December 28, 2023

De esa misma asociación sindical habló Edwin Molina, presidente de Sinaltrainal Cartagena, quien no trabaja en la empresa que crea los productos de Van Camp’s, pero dice tener conocimiento de lo que han denunciado internamente las trabajadoras. En Blu Radio, este dirigente aseguró que además de las supuestas marcaciones para ir al baño, el método de contratación que usan allá también es algo que deberían revisa.

“Esta empresa tiene contratada una empresa que nosotros denominados tercerizadora que se llama Atempo Servicios S. A. S. Mientras que la empresa Seatech Internacional tiene aproximadamente 100 trabajadores, esta empresa tercerizadora tiene contratados cerca de 1.800 trabajadores. La mayoría madres cabeza de familia de los barrios más deprimidos de Cartagena. Son mujeres en estado de vulnerabilidad, iniciando como en esa caracterización”, mencionó.

Él también dejó claro que entre el sindicato y la empresa hay una disputa de hace años y eso ha provocado denuncias de parte y parte. De hecho, en el gobierno de Juan Manuel Santos hubo sanciones en contra de la compañía.

Alicia Cardiles y Edwin Molina aseguran tener pruebas de lo que han dicho en diferentes medios, pero hasta el momento no han dado a conocer ninguna. De hecho, ni la ministra del Trabajo ha mostrado el respaldo de sus aseveraciones.

Lo que sí dijo Seatech es que “procederá a defenderse de este ataque bajo la ley y normatividad vigente en Colombia”, como lo dice este comunicado:

COMUNICADO OFICIAL DICIEMBRE 27 DE 2023| Ante la difusión de mensajes en redes sociales y portales de noticias digitales sobre las afirmaciones realizadas por la Ministra de Trabajo Gloria Ines Ramírez. pic.twitter.com/BO63eHiG0y — Atún Van Camp's (@atunvancamps) December 28, 2023

