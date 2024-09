Por: Economía para la pipol

Economía para la pipol es un medio de comunicación digital que explica temas económicos, financieros y de negocios en lenguaje sencillo. Visitar sitio

En 2022, el presidente Petro presentó su primera reforma tributaria. Pero, hace poco, presentó otra que busca $ 12 billones para financiar parte del presupuesto público de 2025.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Economía para la Pipol (@economiaparalapipol)

Lo bueno y lo malo de la ley de financiamiento

Chimbita que se le suba el impuesto de renta a la pipol más rica. La gente que gane más de $ 120 millones al mes pasaría de pagar el 39 % al 41 %. Y pues está bien que la pipol que más gana, aporte más para ayudar al país.

Paila que no se propone una tarifa diferencial para el impuesto de las ganancias ocasionales (herencias y loterías). Aunque hay unos topes que dicen desde qué monto se empieza a pagar ese impuesto, no es lo mismo pagar 20 % por la herencia o 25 % por el premio (como lo propone la ley de financiamiento) por un monto pequeño que por uno más grande.

Chimbita que se suba la tarifa del impuesto al patrimonio. Este ya no sería de máximo 1,5 %, sino del 2 % y lo pagaría la pipol que tenga bienes de más de $ 1.882 millones (40.000 UVT). Es decir, desde casi $ 1.500 millones menos de lo que se paga hoy en día que son $ 3.388 millones en propiedades, es decir, 72.000 UVT.

Ahí entra como una especie de dos por uno porque también entrarían a contar, en esos límites de bienes, los que no sean productivos. Entonces eso serviría como incentivo pa’ que la pipol empresaria ponga a producir esos bienes o paguen impuestos por ellos.

🏦💸 Pipol, hace poco el gobierno presentó la ley de financiamiento (alias reforma tributaria) y eso armó seveeero debate. Pero, ¿qué es lo chimbita y lo paila de eso? Píllense este 🧵 pic.twitter.com/m1rz3GdVk6 — Economía para la pipol (@EconomiaPipol) September 20, 2024

Aunque lo del impuesto al patrimonio es polémico porque una pipol está a favor y otra en contra. Alguna pipol dice que chimbita porque con esa plata se podría financiar el cierre de brechas de desigualdad y otra pipol dice que paila porque eso podría incentivar a que la pipol rica se lleve su patrimonio a otros países. Para evitar que eso pase tocaría que todos los países se pongan de acuerdo y cobren este impuesto.

Paila que se crean nuevos incentivos tributarios que aunque buscan incentivar a algunos sectores, significaría plata que dejaría de recibir el Estado. Esto no es tan bacano porque en nuestro país ya hay muchos beneficios tributarios (294). El rollo no es que haya, sino que hay muchos y toca revisar cuáles funcionan y cuáles no.

Por estas cosas, el Minhacienda estima que en 2022 (año gravable) se dejaron de recibir $ 129 billones, en IVA y en renta. Esto es la cuarta parte o el 25 % del presupuesto público del país que se propone para 2025.

Chimbita que las apuestas en internet comenzarían a pagar IVA, así como ya lo hacen los establecimientos físicos. Esta vaina mueve muchísima plata ($ 35 billones en 2023) y deberían aportarle al país por esta vía. Además no son una vaina que se considere de consumo básico, sino que son casi un lujo porque hay que tener mucha plata pa’ ponerse a gastar así (excepto la pipol que es ludópata y que requiere un tipo de atención especial).

Paila que acaben con el régimen simple de tributación. Aunque el gobierno dice que no sirvió para su propósito (formalizar a más empresas), sí le ha facilitado la vida a muchas micro y pequeñas empresas ayudándoles a unificar el pago de varios impuestos en uno y a pagar una menor tarifa de impuestos según sus utilidades.

Y, en algunos casos, hace más barato contratar al no pagar SENA o ICBF vía la nómina y tener otros beneficios tributarios.

Chimbita que la pipol que sapee a quienes no están pagando bien sus impuestos reciban algún incentivo de plata. Este es un lío que le roba al país más o menos $ 65 y $ 80 billones al año (cálculos de 2022) y pues que se pueda ir mejorando esta cifra siempre será buena noticia.

Paila que las reformas tributarias de Colombia siguen sin dar el debate impopular de que más gente pueda aportar en impuestos, según sus capacidades e ingresos y no solo la pipol rica. Esto ayudaría a tener una estructura más justa en términos tributarios. Aquí también es clave hacerle control al gasto público pa’ que no se mekateen la plata en cositas.

Un dato

Hoy en día la pipol que declara renta es la que gana más de $4,9 millones al mes y según datos del observatorio fiscal de la Javeriana, la pipol que tenga estos ingresos está entre el 20% de los hogares con más ingresos en Colombia. Esto quiere decir que el 80% de los hogares en Colombia no declaran renta, y pues la idea sería que toda la gente pudiera aportar según sus capacidades, así sea pagando $1.000 al año en impuesto de renta.

Ñapas en la ley de financiamiento

Aumentar el impuesto al carbono, que desincentivaría el uso de combustibles fósiles en el país, sería un mix entre lo chimbita y lo paila.

Chimbita que esa plata que cobraríamos de más nos ayudaría a financiar vainas para combatir el cambio climático. Pero paila que eso haría que vainas como la gasolina y ACPM suban de precio y eso afecte el bolsillo de la pipol y eso haría más caro el costo de vida (o sea, más inflación).

Otro miti miti (chimbita y paila) es que se le bajaría el impuesto a las empresas. Aunque se bajarían las tarifas (excepto para petroleras y mineras), estas seguirían siendo altas frente a la de otros países. Y habría un desequilibrio entre las tarifas de las empresas y su aporte, vs. el de las personas.

De hecho, según un estudio de la OCDE, Colombia y Brasil son de los pocos países del mundo que cobran más del 30 % en la tarifa de impuesto de renta de las empresas. En el mundo, gran parte de los países recoge la mayoría de la plata de los impuestos vía las personas y no de las empresas. En Colombia eso es al revés.

Lee También

Otro miti miti es que se le subiría el IVA a los carros híbridos y eso daría plata extra para financiar vainas contra el cambio climático, pero paila que eso podría desincentivar la compra de estos vehículos y la transición a vehículos menos contaminantes.

Pipol, pero este debate todavía está empezando y vamos a ver cómo le va a la Ley de financiamiento en el Congreso. Así que por ahí les estaremos contando. ¿Ustedes cómo ven la vaina? ¿Qué más le agregarían o quitarían?

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.