El primer mandatario fue enfático en NTN24 que avalar la medida generaría un mayor problema a largo plazo, por lo que le llevó la contraria al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, que dijo hace unos días que esto serviría para aliviarles los bolsillos a los colombianos afectados económicamente por la pandemia del COVID-19.

“Muchas personas presentan propuestas, la responsabilidad nuestra es estudiarlas, conocerlas, evaluarlas y proyectarlas, independientemente de que digamos que sí o que no. Si usted me pregunta a mí, después de haber visto lo que ha pasado en el en el mundo, yo no soy partidario”, indicó el presidente Duque en el medio.