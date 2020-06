Según Rausch, hay mucha ignorancia en torno al tema de la gastronomía y a veces, para algunos, es difícil salirse de la comida típica compuesta por papas, arroz y carne.

En entrevista con el programa Bla bla blu, de Blu Radio, el chef dejó ver también que hay desconocimiento en la administración de un restaurante, algo que tiene mucha dificultad.

Sobre los altos precios de sus restaurantes, explicó que en parte se debe a cada proceso y exactitud para atender a los clientes.

“Es que atender un restaurante, y sobre todo los restaurantes más complicados y los que la gente cree que más plata dejan, son los que menos. Son restaurantes como Criterión (uno de los suyos), que aunque se cobren unos precios más altos, requieren de las mejores materias primas, requieren de un montón de gente para hacer las cosas bien porque no se permiten los errores”, explicó el chef.

El nombre de Jorge Rausch sonó mucho en los últimos días por las críticas que le lanzó al Gobierno Nacional por la falta de ayuda para el sector gastronómico en medio de la pandemia por el coronavirus.

“El Gobierno se salió por la tangente porque dice que podemos vender domicilio y que la gente puede recoger la comida, pero ese no es el negocio que tenemos. Los domicilios son una excusa del Gobierno, pero no son la solución. Uno no paga arriendos de $40 millones a punta de delivery”, sostuvo Rausch al diario La República.