Por lo menos eso escribió Semana en un confidencial de este sábado, citando como fuente a Primera Página.

Según la revista, dicho portal aseguró que fue el mismo superconsejero presidencial, Carlos Enrique Moreno, quien confirmó que el gobierno del presidente Iván Duque “le va a jalar a la propuesta Uribe” de aumentar el salario mínimo entre 8 % y 10 %.

En su confidencial, la publicación también aprovechó para echarle una pulla al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, recordando unas declaraciones que dio sobre que, para él, el actual salario mínimo en Colombia es muy alto.

“Se creía que esa propuesta había quedado descartada, pues los economistas y los gremios consideran que le daría un golpe a la comisión de concertación, al control de la inflación, a la política monetaria y a la búsqueda de formalidad en el empleo”, escribió Semana, y añadió:

“Sorprendentemente la Andi no se opone, pero el gran interrogante es qué pensará el ministro Carrasquilla a quien el salario mínimo le parece ‘ridículamente alto’”.

Cabe recordar que así como muchos otros, el senador opositor Gustavo Petro también creía que Duque le daría la espalda al líder de su partido Centro Democrático. No obstante, a juzgar por lo dicho en Primera Página no sería así.

“Hoy anuncio que ese proyecto no se lo va a firmar Duque y no se tramita en el Congreso […] Duque sabe perfectamente que si se ponen a discutir permanentemente cómo es el salario mínimo, pasamos al Estado venezolano que hace eso todos los meses y que no sirve para nada”, dijo Petro en La W Radio, en agosto.

De aprobarse un alza de entre el 8 % y 10 % en el salario, el aumento sería significativo respecto al último que avaló el anterior gobierno, el de Juan Manuel Santos, que fue de 5,9 % para 2018, por lo que el mínimo quedó en 781.242 mil pesos.