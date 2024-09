Por: Mall Services Brand

Munir Falah, presidente de Cine Colombia, anunció recientemente en la red social X la inauguración de la primera pizzería Cinepolitana independiente de las salas de cine, ubicada en Bogotá.

“Fueron dos años buscando un local estratégico en Bogotá para adecuar nuestro primer restaurante flagship en Colombia, independiente de los cines. Por fin lo conseguimos en uno de los costados del parque de la 93, con una magnífica terraza”, señaló Falah.

Actualmente, Cine Colombia cuenta con 8 pizzerías Cinepolitana abiertas al público en sus multiplex. Además, están en proceso de construir 4 nuevas, que estarán listas para el 30 de septiembre, con lo cual al cierre del año tendrán 16 establecimientos.

Para Leopoldo Vargas Brand, CEO de Mall & Retail, “La diversificación del negocio del cine que adelanta Cine Colombia es un deseo del Grupo Santodomingo (hoy Valorem) de mantenerse en el negocio de los restaurantes, donde históricamente ha tenido participación”.

Los negocios de restaurantes del Grupo Santodomingo

Hoy, el Grupo Santodomingo, a través de la cadena de hoteles Decamerón, es propietario del restaurante La Vitrola.

A pesar de que el restaurante se creó hace más de 44 años, cuando estaba ubicado en la esquina de la Calle del Cuartel en Cartagena, donde conservaba un estilo bohemio, la historia de La Vitrola comenzó a escribirse hace cerca de 30 años cuando se trasladó a la Calle de la Artillería y fue adquirido por la cadena hotelera propiedad del Grupo Santodomingo. Con una decoración al estilo cubano, sin perder su carácter internacional y con una gran variedad de platos, La Vitrola se ha posicionado como el restaurante preferido de los turistas de alto nivel que visitan la ciudad heroica.

Entre las personalidades que han pasado por La Vitrola se encuentran Mick Jagger, Julio Iglesias, la Reina Sofía, Shakira, Gabriel García Márquez, Mel Gibson, John Leguízamo, Charlie Sheen, entre otros.

En la misma ciudad, en el sector de Getsemaní, a través de San Francisco Investments, una filial de Valorem, se desarrolla un proyecto hotelero, gastronómico y residencial de clase mundial, que busca transformar a Getsemaní en un destino de lujo internacional.

El hotel será operado por la cadena Four Seasons Hotels and Resorts y contará con 132 habitaciones, 16 residencias Rialto Four Seasons, 7 conceptos de comida, espacios para eventos incluyendo el Templo de San Francisco, un salón junior en el Club Cartagena, 3 salones de reuniones y terrazas, 2 piscinas exteriores con vistas a la ciudad amurallada y al mar, además de un spa con 8 salas de tratamiento y un gimnasio.

Fundadores de Presto

La que en su momento fue líder en el sector de hamburguesas del país, Presto, nació en 1980 de la mano de PCA, la fábrica de alimentos que preparaba la comida servida a bordo de los aviones de Avianca y otras compañías aéreas. Esta compañía, parte de Valores Bavaria (hoy Valorem), era propietaria de las marcas Presto y Burger Station, así como de Catering PCA y Casinos Industriales PCA, enfocadas en el sector alimenticio corporativo.

En la década de los 90, esta marca vivió su mejor época, llegando a contar con 88 puntos de venta, entre directos y franquiciados, donde empleaba de manera directa a 700 colaboradores. Con su otra marca, Burger Station, tuvo 5 puntos de venta en Bogotá.

Sin embargo, el sector comenzó a experimentar una ardua competencia con la consolidación de Hamburguesas El Corral, que se posicionaba como la opción preferida por los universitarios, y posteriormente con la llegada de McDonald’s en 1995, lo que dificultó el panorama para la marca. Aunque seguía siendo el preferido de muchos, Presto ya no ocupaba el puesto de líder.

Con la reestructuración del Grupo Santodomingo en la primera década de los 2000, donde se deshicieron de muchos negocios no estratégicos, Presto fue vendido a sus franquiciados, quienes en 2012 a su vez lo vendieron al Fondo de Inversión costarricense Mesoamérica, que también adquirió las cafeterías Oma (Toscafé y Restcafé), fundadas en 1968 en Bogotá.

En 2023, Oma y Presto entraron en un proceso de reestructuración empresarial. La alta inflación y el costo de los insumos fueron algunas de las causas que llevaron a ambas firmas a acogerse a esta decisión legal.

