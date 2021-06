A principios de mes, la compañía anunció que cambiaría de nombre al ser absorbida por iFood, procedimiento que culminó a la medianoche de este martes.

El cambio no implicaría mayores diferencias con su servicio anterior, aunque evidentemente será un servicio que se prestará desde una aplicación distinta.

Según La República, los restaurantes que atiende seguirán estando disponibles, aunque no aclaró si también migrarían los domiciliarios, pues se limitó a decir que iFood ya cuenta con 19.300 de ellos, aunque sí señaló que seguirán contratando.

En redes sociales, sus usuarios le agradecieron a Domicilios.com por los 14 años de entregas:

Otros también lo lamentaron pues no parecían estar muy contentos con el nuevo servicio:

Antiguos domiciliarios también le agradecieron por la oportunidad de trabajo que les brindó:

Gracias por todo @DomiciliosCol ustedes fueron quienes me dieron mi primera oportunidad, éxitos en esta nueva etapa, me da nostalgia saber que se apagan, pero me da felicidad que se les presenten nuevos retos, hay que seguir comiéndose el mundo!!

— A.J🚫 (@apuntojota_) June 23, 2021