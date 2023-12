En las últimas semanas el dólar en Colombia ha venido presentando importante tendencia bajista. Con lo anterior ha logrado incluso llegar a cifras cercanas a los $ 3.800, cifra que no se veía desde el mes de mayo del 2022.

Sin embargo, a pesar de haber presentado esta importante reducción, ya que hace un mes nos encontrábamos sobre los $ 4.100, aún no llegamos a estar cerca de los otros países de Latinoamérica. Este jueves sorprendió al alza.

¿Por qué está bajando tanto el dólar en Colombia?

De acuerdo con la información entregada por los analistas, esta reducción en el dólar para fin de año se debe tanto a motivos nacionales como internacionales.

En el caso internacional tiene que ver con el comportamiento que ha venido presentando la Reserva Federal (FED).

“El primer elemento externo es la decisión de la FED de dejar las tasas quietas, eso ya entra contrajo las expectativas de tasas al alza, las voltea a la baja y eso ayuda, pues que básicamente digamos que las expectativas sobre un dólar fuerte para el 2024 empiezan a disminuir no quiere decir que no pueda pasar, pero simplemente mercado juega con las expectativas y el hecho de que no hayan seguido subiendo tasas este fin de año ya marca, digámoslo así como la iniciativa de que van a ver recortes en el 2024”, dijo Alexander Ríos, director de Inverxia.

Y en el caso nacional ha tenido que ver con el tema del comportamiento de las remesas principalmente.

“Lo que está de moda o lo que es muy temporal es el tema de las remesas. Normalmente a fin de año las remesas tienen un peso preponderante en la balanza de pagos no es para nadie misterio que las remesas en Colombia ya superaron los US $ 9.000 millones de dólares anuales y eso es mucho dinero entrando a la economía y gran parte de esos US $ 9.000 millones se concentran en el último trimestre del año y entonces eso ayuda, por supuesto a que el dólar en Colombia tienda a la baja”, dijo el experto.

Lo segundo tiene que ver con la tasa de interés y lo que ha pasado con el último recorte que realizó la Junta Directiva del Banco de la República.

“Tiene que ver con el tema de la desaceleración obviamente no es una buena noticia en términos del tipo de cambio, pero por ejemplo que el Banco de la República haya bajado tasas puede tener cierto grado de impacto en las expectativas de los agentes, si bien es contraintuitivo pensar que la tasa de interés bajando va a fortalecer la moneda”, agregó.

Sin embargo, mencionó que a inicios de año el dólar en Colombia podría volver a incrementarse debido a que las empresas podrían hacer un giro de recursos para el año fiscal.

De otro lado, otros expertos como Sergio Olarte, economista principal de Scotiabank Colpatria la baja del dólar también tiene que ver con la baja liquidez de la última semana del año.

“Normalmente en el mercado bancario se tranzan al día más de un billón de dólares y en estos días ni siquiera alcanza la mitad de este monto, lo que permite que la volatilidad sea muy grande y cualquier agente con una demanda baja de dólares pueda mover el mercado y en este momento pareciera que hay agentes que están moviendo pocos dólares, seguramente por las necesidades de fin de año, lo que ha hecho mover el dólar de manera importante”, dijo.

