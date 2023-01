En entrevista con Valora Analitik, el exministro de Hacienda y ahora rector de la Escuela de Ingenieros de Antioquia (EIA), José Manuel Restrepo, habló acerca de el dólar en Colombia, la inflación y las salidas en falso del Gobierno con los anuncios que ha emitido sobre el sector de hidrocarburos.

Esto teniendo en cuenta la polémica que se ha generado ante las nuevas declaraciones que entregó la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, acerca de la no firma de nuevos contratos de exploración y explotación de petróleo y gas en el país, ante esto el rector de la Escuela de Ingenieros de Antioquia (EIA) señaló que esto demuestra una descoordinación institucional del Gobierno de Colombia.

“Es un mensaje que también demuestra descoordinación institucional y de Gobierno en el sentido de que ha habido unos actores dentro del Gobierno mismo que han sido proclives a que eso se dé y hay otros que han sido proclives a que eso no se dé, también, demuestra descoordinación en el hecho de que en el tiempo reciente ha habido posiciones disonantes respecto al mismo asunto. Todos estos elementos no ayudan a generar un ambiente tranquilo en la atracción de inversión a Colombia tanto en el sector de hidrocarburos como en otros sectores“, dijo Restrepo.

De otro lado, resaltó que no es un mensaje positivo para la inversión extranjera en Colombia, no solo para el sector de los hidrocarburos si no para los demás sectores económicos. Además, señaló que un mensaje equivocado puede afectar la financiación del déficit de balance en cuenta corriente que en un 80% se financia con inversión extranjera directa.

El sector de los hidrocarburos en Colombia representa el 20% de los ingresos fiscales, el 40% de las exportaciones y el 30% de la inversión extranjera directa.

“Financia el grueso de la gran mayoría de las regalías que reciben las entidades territoriales para la financiación de inversión de proyectos y de gasto público, entonces, es un mensaje que yo esperaría se corrija próximamente, no tanto porque esto puede generar una afectación a lo que necesita el país de explorar en los próximos años, porque el grueso de los contratos están, sino por el mensaje de la inversión y por el mensaje a futuro para ese sector de hidrocarburos”, resaltó el exfuncionario.

Entre tanto, mencionó que esto lo que podría generar es un riesgo de tasa de cambio muy volátil, también un riesgo de aumento de necesidades de financiamiento público, también, un riesgo en la reducción del déficit fiscal y con ello sostener la regla fiscal.

¿La inflación ya llegó a su punto más alto?

El exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, dice que el costo de vida en Colombia sigue sorprendiendo todos los pronósticos, anunció que podría pasar que la inflación no ceda aún en el corto plazo y que más bien llegue a una “meseta”.

“Es una sorpresa negativa, en lo que viene de aquí en adelante, yo creería que podemos tener todavía un par de meses en donde la sorpresa no sea tan positiva y que todavía la inflación anualizada no ceda”, mencionó el rector de la Escuela de Ingenieros de Antioquia (EIA).

¿Cómo ve el panorama para el dólar en Colombia?

El exfuncionario resaltó que en el corto plazo no ve una reducción significativa en el precio del dólar en Colombia, dice que esto también va a depender mucho de los mensajes de Gobierno de Colombia.

“Lo que sí es claro es que estamos en una tasa de cambio alta del orden de $4.600 o $4.700 y retroceder de esos niveles va a ser muy difícil para el país tiene impacto en la deuda pública y un impacto en los costos de tasas de interés de la deuda pública que tienen un impacto de la deuda fiscal”, puntualizó.

Por otro lado, dijo que no ve la necesidad de realizar una nueva reforma tributaria ya que con los ingresos que se van a tener de la ya aprobaba y las ganancias de Ecopetrol se tienen importantes recursos.