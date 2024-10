Por: CENET

A partir de hoy, 18 de octubre, 3.200 funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) realizarán una nueva ‘toma’ de los corredores comerciales en todo el país, en una operación que se extenderá por dos semanas. Durante este periodo, se llevarán a cabo alrededor de 40 mil entrevistas a consumidores con el objetivo de fomentar la facturación electrónica y verificar su correcta implementación.

De manera simultánea, la Dian visitará aproximadamente 19 mil establecimientos comerciales que han presentado variaciones en su facturación. El propósito es identificar si la reducción en la emisión de facturas electrónicas respecto a periodos anteriores se debe a que estos comercios no están facturando electrónicamente todas sus transacciones. La selección de los establecimientos se basó en el análisis de 10.643 millones de facturas electrónicas.

Además de las inspecciones, la Dian llevará a cabo labores pedagógicas con los compradores, enseñándoles cómo identificar y consultar la factura electrónica en el sistema informático de la entidad, así como los beneficios de exigir su entrega en cada compra.

Según Cecilia Rico, directora de Gestión de Impuestos de la Dian, durante campañas anteriores se descubrió que en el 35 % de los casos, los comercios entregan soportes diferentes a la factura electrónica o a documentos equivalentes. Rico subrayó que “la factura siempre debe expedirse en forma electrónica, sin necesidad de consultar al comprador, y solo deben solicitar el nombre o razón social, número de cédula y correo electrónico”.

En la ciudad de Bucaramanga, 160 funcionarios realizarán más de 1.700 visitas a comercios con baja rotación de facturas y se llevarán a cabo 2.409 encuestas a compradores para identificar el cumplimiento de la normativa sobre facturación electrónica.

Entre enero y septiembre de 2024, la Dian ha realizado 86.234 visitas pedagógicas a establecimientos, de las cuales 12.737 fueron a comercios con baja rotación de facturas. En estos casos, se encontró que el 18% de los establecimientos no factura todas sus operaciones. Además, se han realizado 29.985 entrevistas a compradores, revelando que algunos comercios no cumplen con la obligación de expedir facturas electrónicas o no cumplen con los requisitos establecidos.

Estas jornadas masivas están diseñadas no solo para asegurar el cumplimiento de la normativa, sino también para generar mayor cercanía con los ciudadanos, quienes se espera que se conviertan en fiscalizadores de la obligación de facturar electrónicamente.

