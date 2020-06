green

Según de Bedout, el problema en Colombia no fue decretar la cuarentena muy temprano, sino ser muy permisivo con las personas que tienen luz verde para salir a la calle durante estos días (43 excepciones), a las que llamó “troneras” en pleno crecimiento de la emergencia por el virus.

No, el problema no es que se hiciera la cuarentena muy temprano, el problema es una cuarentena con 42 troneras en forma de excepciones y amenizada con un #CovidFriday en pleno crecimiento de la pandemia. Los países con cuarentenas tempranas serias ya están saliendo adelante. — Félix de Bedout (@fdbedout) June 28, 2020

Aparte de los trabajadores de la salud, necesarios para combatir a la enfermedad, el Gobierno del presidente Iván Duque autorizo a las personas a hacer ejercicio afuera de casa (con niños incluidos); además, reactivó los servicios de peluquería, autorizó la apertura del comercio formal e informal, entidades bancarias, fábricas y parqueaderos, entre otros, cuando se supone que el país está en aislamiento obligatorio para frenar el avance de la enfermedad.

Para “incentivar la economía y el consumo”, el Gobierno también decretó, mientras que el país registraba más de 1.000 contagios diarios, tres días sin IVA para que los colombianos pudieran salir de sus casas a comprar, lo que muy seguramente, por culpa de las aglomeraciones, propagó la enfermedad.

Todo esto provocó el rechazo del periodista, que recordó que la cuarentena verdaderamente estricta evitó la muerte de más de 3 millones de personas en 11 países europeos y reduco en un 82 % la reproducción de la COVID-19. “Digan que no les gusta la cuarentena, pero no afirmen que no funciona frente a una pandemia para la que todavía no hay cura”, enfatizó de Bedout.