Llegó el día que los amantes del séptimo arte en Colombia estaban esperando. Este lunes 25 de septiembre se llevará a cabo una nueva versión del ‘Día del cine’, jornada en la que miles de personas podrán ver películas desde 6.000 pesos en varias salas de cine del país.

Según se había confirmado hace unos días, las personas que quisieran asistir podían adquirir máximo nueve boletas (cada uno) siempre y cuando la sala escogida contara con la disponibilidad de sillas y funciones.

Los cinemas proyectarán películas en formatos 2D, 3D o 4D y, para sorpresa de muchos, los asientos de las localidades preferencial y general estarán al mismo precio.

Dónde ver cine por $ 6.000 hoy en Colombia

Teniendo en cuenta la acogida que tuvo una iniciativa similar a principio de año, en esta oportunidad serán seis las compañías cinematográficas que participarán en el evento. Los amantes del cine podrán disfrutar de sus cintas favoritas en los siguientes cinemas:

Royal Films.

Cinépolis.

Cine mark.

Cineland.

Cinemas Procinal.

Cine Colombia.

Las personas que estén interesadas en asistir podrán comprar sus boletas en la página web o aplicación del cinema de preferencia.

Una vez el usuario inicie sesión con su cuenta deberá seleccionar la película que quiere ver, la sala, los asientos y la hora de la función. Se podrá pagar con tarjetas débito o crédito y una vez se confirme la compra las boletas serán enviadas a correo registrado en forma de un código QR.

Es importante mencionar que el método de pago en línea tiene un costo adicional de acuerdo con los términos y condiciones de la iniciativa.

En las salas de cine también se venderán boletas, pero es muy probable que, teniendo en cuenta que desde hace varios días está habilitada la compra de las mismas, muchas de las funciones ya estén agotadas.

Dentro de la cartelera que está disponible hay películas como ‘Oppenheimer’, ‘The nun 2’, ‘Retribution’, ‘Strays’, ‘La monja 2’, ‘El rey de la montaña’, ‘Sonido de libertad’, ‘Spiderman: across the Spider-Verse’, ‘After everything’, ‘Talk to me’, entre otras.

