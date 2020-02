green

Según el funcionario, a los ciudadanos que saquen vehículo les cobrarán 15 salarios mínimo diarios vigentes, es decir $ 438.901, cita RCN Radio.

Este monto, agrego Estupiñán, es el mismo que les cobran a los conductores de carros cuando no cumplen con el pico y placa.

El estimado de la Administración Distrital es que no salgan a las calles alrededor de 1’800.000 carros particulares o 469.000 motos. El funcionario insistió en que se cambiaron los horarios en el Día sin Carro de este año (de 5 a.m. hasta las 9 p.m.) para que los bogotanos no saquen su carro todo el día y cumplan con el propósito de la jornada.

Este lunes se conoció otra disposición de la administración de levantar el pico y placa para taxis en la capital. Este miércoles fue confirmada la medida, luego de presentarse un documento en el que se pedía a la Administración Distrital poner al servicio de los capitalinos toda la flota de esos vehículos de servicio público individual, informó Caracol Radio.

“Los taxis con placas terminadas en 1 o 2, que ese día tienen restricción, podrán circular de 5:00 de la mañana a 8:00 de la mañana, y de 5:00 de la tarde a 9:00 de la noche”, confirma un comunicado emitido por la Secretaría de Movilidad, donde también indica:

“Empresas de taxi y líderes del gremio desarrollaron, junto con la Secretaría Distrital de Movilidad, una campaña que pretende reconciliar a los usuarios con el servicio, y comprometer a los conductores con mejorar la experiencia de viaje de los usuarios”, agregó la entidad.