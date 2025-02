Las deudas con tarjetas de crédito suelen ser algunas de las más frecuentes en el país y, por eso, muchos se preguntan si es posible acogerse a la prescripción ante la imposibilidad de saldar los compromisos financieros.

Lo primero que debe saber es que durante el tiempo que la deuda exista, usted puede ser demandado por el banco, sufrir embargos y su reporte será negativo ante centrales como Datacrédito.

(Vea también: Malas noticias para miles de endeudados en Colombia: los pondrían a pagar años de cárcel).

Teniendo eso en consideración, si ya han pasado 5 años con la deuda, entonces usted puede acogerse a la prescripción bajo ciertos lineamientos que debe cumplir tajantemente.

Mandar una carta al banco solicitando la prescripción, detallar que el periodo de 5 años ya pasó y mandar una copia a la Superfinanciera son los pasos que debe seguir para que el banco proceda a la prescripción de sus deudas, señala El Tiempo.

Lee También

Con el mencionado proceso, usted no solo puede lograr que le prescriban la deuda, sino también pedir que sus reportes en Datacrédito sean borrados (si ya no hay deuda, no debe haber reporte en su contra).

Tenga en cuenta que los bancos no pueden iniciarle cobro coactivo, ya que esta figura aplica únicamente para las entidades públicas con las que una persona puede tener deudas.

Qué es la prescripción de deudas y cómo funciona en Colombia

La prescripción de deudas es un principio legal que establece un período máximo en el que un acreedor, como un banco, puede reclamar el pago de una deuda antes de que esta quede extinguida legalmente. Una vez que transcurre este plazo sin que el acreedor haya tomado acciones legales para recuperar el dinero, el deudor puede alegar la prescripción y quedar exonerado de la obligación de pago. Sin embargo, la prescripción no es automática; el deudor debe invocarla ante la entidad correspondiente para que tenga efecto.

Además, este plazo varía según la legislación de cada país y el tipo de deuda en cuestión. Por ejemplo, en algunos países las deudas bancarias prescriben en cinco años, mientras que en otros pueden durar hasta diez o más años dependiendo del tipo de contrato.

Por qué bancos aplican prescripción de deudas a clientes

La prescripción de deudas existe por varias razones fundamentales. Esta busca garantizar la seguridad jurídica y evitar que las deudas se conviertan en obligaciones indefinidas que puedan perseguir a una persona de por vida. Esto permite que tanto los individuos como las empresas puedan planificar su futuro financiero sin la incertidumbre de reclamaciones eternas.

En el caso de los bancos, la prescripción es particularmente importante porque regula su capacidad de recuperar créditos impagos y limita el tiempo que tienen para ejercer acciones legales contra los deudores. No obstante, en muchas jurisdicciones, la prescripción puede interrumpirse si el deudor reconoce la deuda o si el banco inicia un proceso judicial, lo que reinicia el conteo del plazo legal para reclamar el pago.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.