La deuda de una tarjeta de crédito en Colombia puede traer varias complicaciones para el usuario del sistema financiero titular del compromiso ante la entidad bancaria.

Recomiendan los expertos del sistema financiero local que se usen estos mecanismos que ofrecen los servicios regulados de crédito en el país, pero que se haga un uso responsable para tener una vida crediticia positiva.

En ese sentido, las personas deberían saber cuál su capacidad de pago y no caer en una deuda de una tarjeta de crédito en Colombia compleja de atender o de asumir, que genere procedimientos legales. (Vea también: Davivienda lanzó salvavidas a endeudados en Colombia: así funcionará producto financiero)

Si bien esto último también compete al establecimiento de crédito, es el usuario del sistema financiero el que debe asumir las consecuencias del impago, como lo son procesos legales, así como el embargo de salarios o propiedades.

Desde BBVA explican que, si una persona no puede asumir el pago de sus compromisos crediticios, y deja de hacerlo por un periodo extenso, ahí es donde se habla de “prescripción de una deuda”.

¿Qué pasa con la deuda de una tarjeta de crédito en Colombia que no se paga?

Explican desde ese banco que una deuda de una tarjeta de crédito en Colombia prescribe a los tres años y la acción ejecutiva a los 5 años de vencido el plazo.

Esto último puesto que el banco al entregar la tarjeta hace firmar un pagaré, de acuerdo también con las condiciones que fija las normas del sistema financiero local.

Con esto de base, después de ese tiempo la deuda prescribe y el acreedor no puede reclamarla. Sin embargo, no significa que la deuda desapareció, pues solamente elimina el derecho que tiene el acreedor de cobrarla, no el deber de pagarla.

Finalmente, el no pago de la deuda de una tarjeta de crédito en Colombia lleva a que el usuario quede en los registros del sistema financiero y, de esta manera, no pueda acceder a mecanismos de financiación.

