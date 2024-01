En el competitivo mundo laboral, experimentar un despido va más allá de perder un empleo, según los mitos que muchos creen. Los trabajadores hablan que esto dejaría una marca negativa en la hoja de vida, pero esto no es cierto.

Leonardo Mejía, abogado experto en temas laborales, explicó a la revista Portafolio que esa no es una amenaza cierta y que las personas no tienen por qué preocuparse a la hora de aplicar a vacantes por ese hecho.

“La carpeta del trabajador o la hoja de vida queda en los archivos de la empresa y no es de conocimiento público, no se guarda en el archivo nacional, ni en la nube, ni en ningún lado“, aseguró Mejía a ese medio.

En la misma línea, el jurista manifestó que las acciones dentro de una organización son de registro interno y no deben estar al conocimiento de cualquier persona. Por ello, envió un mensaje de tranquilidad, claramente, sin invitar a los trabajadores a tener un comportamiento inapropiado dentro de las empresas.

Mejía indica que dependiendo de la situación o falta eso puede quedar en los documentos internos de la empresa para explicar por qué fue el despido de la persona involucrada, pero esto no es impedimento para que consiga un nuevo empleo.

Incluso, la organización está en la obligación de darle una certificación laboral si el exempleado la solicita. Así mismo, en el documento que sea emitido no puede ir la razón por la cual al trabajador se le canceló el contrato laboral.

“Están prohibidas las listas negras o los distintivos en las certificaciones“, puntualizó el abogado experto en temas laborales. Por último, dijo que en caso que el trabajador haya puesto la organización como referencia laboral, ellos no pueden informar la razón del despido porque podrían incurrir en problemas legales.

¿Cuántas faltas debe tener un trabajador para ser despedido?

Angie Marcela Vargas, abogada consultora en derecho laboral, explicó que en este caso también hay un mito. Se habla que después de tres llamados de atención da para que automáticamente le cancelen el contrato.

“Eso no es del todo cierto porque los llamados de atención no son como tal una sanción es más una amonestación buscando educar al trabajador para que corrija la conducta que está realizando”, explicó la experta y la acumulación de los mismos no da para ser despedido, según el articulo 62 del Código Sustantivo del Trabajo.

Sin embargo, si aseguró que eso depende de las reglas de comportamiento de la empresa a la que pertenezca cada empleado, porque si se estipula que después de tres, cinco o el número de faltas puede ser despedido, pero que sean diferentes; por ejemplo, llegadas tarde reiteradas, uso indebido del celular o inasistencias injustificadas.

