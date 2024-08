Las multas por no presentar la declaración de renta en Colombia son una advertencia para que muchos que, quienes no tengan la obligación en agosto, no se confíen y revisen las fechas a futuro.

Cédulas para declarar renta en septiembre y en octubre

La siguiente es la lista de los que no deben presentarla en agosto:

27 y 28: 2 de septiembre del 2024

2 de septiembre del 2024 29 y 30: 3 de septiembre del 2024

3 de septiembre del 2024 31 y 32: 4 de septiembre del 2024

4 de septiembre del 2024 33 y 34: 5 de septiembre del 2024

5 de septiembre del 2024 35 y 36: 6 de septiembre del 2024

6 de septiembre del 2024 37 y 38: 9 de septiembre del 2024

9 de septiembre del 2024 39 y 40: 10 de septiembre del 2024

10 de septiembre del 2024 41 y 42: 11 de septiembre del 2024

11 de septiembre del 2024 43 y 44: 12 de septiembre del 2024

12 de septiembre del 2024 45 y 46: 13 de septiembre del 2024

13 de septiembre del 2024 47 y 48: 16 de septiembre del 2024

16 de septiembre del 2024 49 y 50: 17 de septiembre del 2024

17 de septiembre del 2024 51 y 52: 18 de septiembre del 2024

18 de septiembre del 2024 53 y 54: 19 de septiembre del 2024

19 de septiembre del 2024 55 y 56: 20 de septiembre del 2024

20 de septiembre del 2024 57 y 58: 23 de septiembre del 2024

23 de septiembre del 2024 59 y 60: 24 de septiembre del 2024

24 de septiembre del 2024 61 y 62: 25 de septiembre del 2024

25 de septiembre del 2024 63 y 64: 26 de septiembre del 2024

26 de septiembre del 2024 65 y 66: 27 de septiembre del 2024

27 de septiembre del 2024 67 y 68: 1 de octubre del 2024

1 de octubre del 2024 69 y 70: 2 de octubre del 2024

2 de octubre del 2024 71 y 72: 3 de octubre del 2024

3 de octubre del 2024 73 y 74: 4 de octubre del 2024

4 de octubre del 2024 75 y 76: 7 de octubre del 2024

7 de octubre del 2024 77 y 78: 8 de octubre del 2024

8 de octubre del 2024 79 y 80: 9 de octubre del 2024

9 de octubre del 2024 81 y 82: 10 de octubre del 2024

10 de octubre del 2024 83 y 84: 11 de octubre del 2024

11 de octubre del 2024 85 y 86: 15 de octubre del 2024

15 de octubre del 2024 87 y 88: 16 de octubre del 2024

16 de octubre del 2024 89 y 90: 17 de octubre del 2024

17 de octubre del 2024 91 y 92: 18 de octubre del 2024

18 de octubre del 2024 93 y 94: 21 de octubre del 2024

21 de octubre del 2024 95 y 96: 22 de octubre del 2024

22 de octubre del 2024 97 y 98: 23 de octubre del 2024

23 de octubre del 2024 99 y 00: 24 de octubre del 2024 Vale la pena recordar que esos plazos en la declaración de renta son parte del calendario que existe por parte de Dian en cada año, por lo que las personas Es importante informarse correctamente para no caer en algunos mitos, por lo que cualquier persona, en lugar de suponer su situación tributaria, puede acudir a algunos pasos para saber si los impuestos están al día.

¿Cómo saber si se esta al día con impuestos en Colombia?

Ingresar al portal de la Dian, que presenta estos pasos. www.dian.gov.co. Ir a la opción ‘sitio web institucional’ y dar clic sobre el nombre ‘Dirección

de Impuestos y Aduanas Nacionales. Portal Institucional’. Pasar a la sección ‘servicios a la ciudadanía’ y luego en la opción ‘certificados de acreditación de residencia fiscal y situación

tributaria’. En ese punto, pasar a la sección ‘Videos’ y dos de ellos guiarán el paso a paso para radicar su solicitud en el sistema informático. Luego de observarlos, continuar con la radicación de la solicitud. Para lo anterior, se da clic en la sección ‘Generalidades’ y, finalmente, en ‘Solicite su Certificado de Residencia Fiscal y Situación Tributaria’.

¿Cómo hacer para hablar con un asesor de la Dian?

La entidad indicó que su línea telefónica de atención de impuestos es la (601) 307 8064, mientras que la correspondiente a aduanas es la (601) 307 8065, ambas en Colombia.

La Dian indicó en su sitio web que los horarios de ambas líneas van de lunes a viernes desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche, en tanto que los sábados ambas comienzan a las 8 de la mañana, pero la primera acaba al mediodía y la segunda, a las 2 de la tarde.

El organismo indicó que aplicó esa estrategia de asistencia “para agilizar y garantizar la atención efectiva de su consulta”, por lo que actualizó “las opciones de acceso y especialidades de las líneas de asistencia telefónica”.

