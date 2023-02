Daviplata es una de las aplicaciones más usadas de Colombia y compite de frente con otras para ganar más impulso en el competido mercado de las billeteras virtuales. Según cifras de 2022, la de Davivienda es una de las pocas que tienen más de 13 millones de usuarios.

Ante el incremento de usuarios, también cobran importancia los mecanismos de seguridad de la plataforma y de otras que ofrecen servicios similares. Sobre el tema, un usuario Twitter hizo público un reclamo en contra de Daviplata por una situación que vivió hace un tiempo y por la que no ha podido recuperar su cuenta y, por ende, ya no realiza transacciones en esa app.

El usuario mencionó el nombre de la aplicación, propiedad de Davivienda, como respuesta de una situación que vivió un joven a quien le robaron su celular en un KFC y después se dio cuenta de la ubicación del ladrón y dónde estaba el dispositivo que le fue hurtado.

Según dice, la ubicación es en la localidad de Santa Fe, hasta donde llegan los ladrones y luego comercializan los celulares que terminan siendo su fortín y principal motivo para delinquir.

Daviplata responde por denuncia de robo de celular y pérdida de cuenta

Más allá de la denuncia, la usuaria Viviana Marín detalló que también fue víctima de robo. Sin embargo, le tocó pasar por una situación más grave porque le desocuparon su Nequi y se quedaron con su Daviplata.

El mío también llegó ahí (al Santa Fe), a esa cuadra del santafe…entraron a todas mis cuentas, desocuparon nequi. Además que no puedo usar el daviplata, aparece aún que no tengo una cuenta registrada, mientras que ellos la siguen usando y @DaviPlata no soluciona”, escribió la tuitera.

Este es el trino:

El mío también llegó ahí, a esa cuadra del santafe…entraron a todas mis cuentas, desocuparon nequi. Además que no puedo usar el daviplata, aparece aún que no tengo una cuenta registrada, mientras que ellos la siguen usando y @DaviPlata no soluciona. — Viviana Marín (@Viviana88332999) February 6, 2023

Ante la queja, la misma aplicación le respondió a través de su cuenta oficial de Twitter y le pidió que se contacte en mensaje privado para que le puedan ayudar.

“Buenos dias, queremos conocer lo sucedido por favor envíenos su nombre, número de documento y celular únicamente por mensaje privado. Estaremos atentos”, escribió Daviplata.

En diferentes momentos Daviplata ha informado a sus usuarios que, en caso de pérdida o robo, deben llamar al #688 o consultar a través de Twitter para bloquear lo más pronto su cuenta.