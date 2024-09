David Vélez es uno de los hombres más exitosos de Colombia en este momento, ya que con el crecimiento exponencial de su compañía Nubank ha llegado a conseguir cifras impresionantes en el mundo de los negocios que hoy por hoy lo catalogan como el hombre más rico del país.

De hecho, su banco digital, que comenzó en Brasil, ya está rondando los 100 millones de usuarios en tres países, lo que ha llamado la atención de muchos empresarios del mundo y por eso una nueva expansión se podría presentar en los próximos años.

No obstante, más allá de eso, Vélez aseguró que aún no está enfocado en ese lado, sino más en su posición de filántropo, pues con el dinero que ha conseguido espera tener un impacto importante en la sociedad y por eso se arriesgó a decir cuál es la inversión que, según él, puede ser muy fructífera en un futuro no muy lejano.

Cuál es la mejor inversión para hacer, según David Vélez

En diálogo con el expresidente Iván Duque, en un espacio denominado ‘Tres Respuestas’, el empresario colombiano radicado en Uruguay aseguró que en lo que espera trabajar pronto es en salud y educación, dos campos que en Latinoamérica tienen bastantes oportunidades de mejora y crecimiento.

“Yo creo que hay tres segmentos importantes, especialmente en nuestra economía, en América Latina, donde hay todavía mucha demanda y poca oferta de calidad: una era recursos financieros y los otros dos son salud y educación, dos aspectos que el 100 % de la población necesita”, aseguró Vélez.

Y agregó: “Esos dos segmentos se me hacen muy interesantes. Desafortunadamente en la digitalización que nos funcionó a nosotros en el sistema financiero no sirvió en esos sectores. Hubo muchos emprendedores que lo han tratado, pero no lo han logrado. Creo que la inteligencia artificial será clave para que de 5 a 10 años se entregue un 100 % de salud y educación de calidad y eso tendrá un impacto gigantesco“.

Sin embargo, el empresario aseguró que aún todo eso está muy macro, muy en el aire las ideas, pero que igual que por el tamaño del negocio, las necesidades que hay en la calle y la poca oferta que se está presentado, es muy posible que pronto dé sorpresas sobre ese tema.

Cuál es la rutina de David Vélez para ser exitoso

En cuanto a otro aspecto de su vida, Vélez también se refirió a la rutina que lleva en su día a día para poder ser exitoso en los negocios, pero también en su ámbito personal.

En la misma conversación aseguró que una de las cosas más importantes es dormir bien, pues eso es clave para tener las ideas claras y la energía al full para todos los retos del día. Por eso se duerme a las 9 de la noche y se levanta a las 5:30 de la mañana para alistar a sus hijos, luego hacer deporte, leer de lo que más le gusta, tener sus reuniones, viajes y demás y al final del día llegar y compartir tiempo de calidad con sus cuatro hijos.

