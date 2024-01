Este fue el anuncio oficial de la cartelera para la edición 2024 del festival:

Algunos de los festivales musicales más importantes del mundo se llevan a cabo en los Estados Unidos. Este es el caso del Ultra Music Festival, que se lleva a cabo en el Bayfront Park de Miami y que para este 2024 irá desde el viernes 22 hasta el domingo 24 de marzo.

Siendo el festival más importante de la música electrónica a nivel global, el Ultra presenta este año una cartelera estelar con artistas de la talla de Calvin Harris (vuelve al festival tras 9 años), David Guetta, Martin Garrix, Afrojack, Steve Aoki, Armin van Buuren, Hardwell y muchos más que se presentarán durante los 3 días del afamado evento.

El festival incluirá para este año una producción adicional con decenas de artistas de la escena ‘underground’ del ‘house’ y el ‘techno’ que se llamará Resistance y que tendrá a nombres como Eric Prydz, Nina Kraviz, Amelie Lens, Mind Against y muchos más.

Ante una cartelera tan llamativa, miles de personas viajarán desde diferentes naciones al festival que se organiza en Miami. Ultra Music Festival resalta que en su edición de 2023, fueron 165.000 los asistentes que llegaron desde más de 100 países.

Por su cercanía, Colombia es uno de los países con más personas yendo hacia el festival musical. Y aunque faltan menos de dos meses, todavía se encuentran buenos precios para vuelos y hoteles en Miami esos días.

Vuelos de ida y vuelta Bogotá-Miami (4 horas de duración cada uno) entre el 22 y 25 de marzo se consiguen, revisando el 31 de enero, por precios de entre 1,7 y 2 millones de pesos. En cuanto a los hoteles, hay de todo tipo ante el tamaño de la ciudad de Florida, pero en las zonas más cercanas al evento se encuentran habitaciones donde cada noche cuesta entre 352.000 y 2,3 millones de pesos.

Las entradas para el festival están muy cerca de agotarse, quedando solamente las generales para los 3 días en venta. Las entradas VIP de 3 días (ya agotadas) costaban 4,8 millones de pesos más impuestos y las generales que siguen en venta salen por 1,5 millones de pesos más impuestos.

Esta es una de las postales del festival en su más reciente edición:

El afamado evento de la música electrónica cuenta con el mencionado espacio, enfocado en lo mejor del ‘house’ y el ‘techno’, pero además de manera exclusiva con varios artistas.

“Resistance presentará algunos de los actos ‘underground’ más buscados del mundo en dos escenarios: The Megastructure y The Cove. La construcción inmersiva impulsada por la tecnología de Megastructure es el refugio perfecto para los pesos pesados ​​del ‘house’ y el ‘techno’, mientras que The Cove ofrecerá una vista impresionante de la Bahía Biscayne de Miami”, detalló la organización del evento.