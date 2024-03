Cuando se habla de la prestigiosa casa de moda Balenciaga, los compradores la referencian con lujo, pero también con costos exorbitantes a la hora de adquirirlas.

Luego del lanzamiento de una falda hecha con una toalla y que costaba en las tiendas más o menos aproximadamente 3’775.000 pesos colombianos, los amantes de la marca se preparan para comprar un accesorio que casi todos tienen en casa, pero que no se atreven a usar.

Se trata de un brazalete que tiene la clásica forma de un rollo de cinta adhesiva transparente. Ese accesorio, según La Vanguardia, de España, cuesta la ‘módica’ suma de 3.000 euros (lo que equivales a cerca de 12’500.000 millones de pesos colombianos).

🔴⚠️ #Balenciaga introduced the bracelet at Fashion Week 2024. 🤡

The price of such a bracelet is €3000

Fashionistas are already running to buy a roll of tape for 3000 euros .🤣 pic.twitter.com/WL3QeCXAMK

— @PalasAtenea🍊 (@AthenaMia2nd) March 10, 2024